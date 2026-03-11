Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Dokončení generální opravy železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí o měsíc a půl. Původně měla být hotová do konce dubna, kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Odložené zprovoznění trati bude mít vliv na vlakovou linku Českých drah z Prahy do Hamburku i plánované spuštění přímé linky Praha-Kodaň.

O zpoždění oprav informovala v tiskové zprávě železniční společnost Deutsche Bahn.

Železniční trať mezi dvěma největšími německými městy měří 280 kilometrů a denně po ní za běžného provozu projede 470 vlaků. V nich se sveze každý den kolem 30 tisíc lidí. Trať patří k jedné z nejdůležitějších v Německu pro lidi, kteří denně dojíždějí za prací. Generální oprava začala loni 1. srpna a plánovaná byla na devět měsíců, tedy do konce letošního dubna. Náklady na ni byly vyčísleny na 2,2 miliardy eur (53,4 miliardy korun).

V polovině února ale společnost DB InfraGo oznámila, že se kvůli tuhé země nepodařilo včas dokončit pokládání kabelů pro signalizační a zabezpečovací zařízení. DB InfraGo je dceřiná firmy společnosti DB. „Kvůli mimořádně silné a vleklé zimě v severním Německu nestačila časová rezerva, kterou jsme naplánovali,“ uvedl člen představenstva DB InfraGO pro infrastrukturní projekty Gerd-Dietrich Bolte.

Provoz na trati bude podle oznámení obnoven ve dvou fázích. Dne 15. května zprovozní dráhy úsek mezi Hamburkem a zastávkou Hagenow-Land, která od něj leží zhruba 80 kilometrů východně. To umožní mimo jiné obnovit spoje mezi Hamburkem a Schwerinem. Celá trať Hamburk-Berlín se otevře ale až 14. června.

Reportéři ČT zmapovali kartelové dohody na české železnici
Ilustrační foto

Dopad na linky Českých drah

Několikaměsíční kompletní výluka kvůli opravám se dotkla i vlakové linky Českých drah z Prahy do Hamburku. Nyní končí v Berlíně, při cestě na sever Německa je nutné přestoupit v německém hlavním městě na jiné spoje. Dálkové vlaky mezi Berlínem a Hamburkem jezdí sice dál, ale po odklonové trase přes Stendal a Uelzen. Cesta tak trvá přinejmenším o 45 minut déle. Místo dvou spojů za hodinu jezdí také po dobu oprav mezi oběma městy pouze jeden za hodinu.

Původně bylo také v plánu zahájit od začátku května provoz na lince Praha-Kodaň. Kvůli prodloužení oprav na trati ale tento spoj začne fungovat až později.

Dokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik
Události, komentáře z ekonomiky (7. 3. 2026)

Společnost DB chce komplexní modernizací některých tratí dosáhnout mimo jiné toho, že její vlaky budou jezdit opět o něco více načas. Německé dráhy jsou dlouhodobě terčem kritiky i vtipů kvůli značným zpožděním svých vlaků. Generální oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem je pak součástí větší iniciativy společnosti, která chce do roku 2030 od základu modernizovat více než 40 železničních koridorů.

Peníze na sanaci německých železnic v příštích letech půjdou mimo jiné z rozsáhlého fondu, který strany současné německé vlády zřídily za účelem investic do infrastruktury. Je v něm 500 miliard eur (zhruba 12,1 bilionu korun) a bude financován po dobu dvanácti let z půjček.

Hlavní nádraží v Glasgow je uzavřeno kvůli požáru
Požár v Glasgow

Výběr redakce

Sněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Minutu po minutěSněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

06:00Aktualizovánopřed 4 mminutami
Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

před 5 mminutami
Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

před 7 mminutami
Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

03:37Aktualizovánopřed 11 mminutami
Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

10:40Aktualizovánopřed 21 mminutami
Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

před 39 mminutami
Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

před 53 mminutami
Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Minutu po minutěSněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už schválili a ve středu budou rozhodovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak schvalovat rozpočet jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila. Opozice kritizuje mimo jiné podle ní nízké výdaje na obranu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslance požádala, aby rozpočet podpořili.
06:00Aktualizovánopřed 4 mminutami

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Dokončení generální opravy železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí o měsíc a půl. Původně měla být hotová do konce dubna, kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Odložené zprovoznění trati bude mít vliv na vlakovou linku Českých drah z Prahy do Hamburku i plánované spuštění přímé linky Praha-Kodaň.
před 5 mminutami

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj plánuje zrušit své pracoviště v Bruntálu a jeho agendu přesunout do Krnova. Podle úřadu k tomu vedou provozní důvody i nízká vytíženost bruntálského pracoviště. S plánem ale nesouhlasí obyvatelé ani vedení města. Obávají se, že se zhorší dostupnost katastrálních služeb. Zrušení čeká podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) letos ještě pracoviště v Rumburku a Velkém Meziříčí.
před 7 mminutami

Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) řekla, že dopis zatím není notářsky ověřený. Šichtařová je tedy stále poslankyní.
10:40Aktualizovánopřed 21 mminutami

Pobírání superdávky nebude podmínkou pro dotaci z Nové zelené úsporám

Pobírání superdávky nebude povinné pro čerpání přímé dotace z programu Nová zelená úsporám Light. Rozhodující bude, zda domácnost splňuje kritéria pro přiznání této dávky, nikoli zda ji skutečně pobírá, řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Žádosti do programu bude možné podávat od června letošního roku.
před 2 hhodinami

VideoČeši se mýtů o prospěšnosti alkoholu nevzdávají, ukazuje studie

Podstatná část Čechů stále věří různým mýtům o pití alkoholu. V rozporu s jasným pohledem Světové zdravotnické organizace si půlka z nich třeba mylně myslí, že pití malého množství je zdraví prospěšné. Čtvrtina je přesvědčená, že zlepšuje kvalitu spánku, a pětina, že občasné pití v těhotenství neohrožuje matku ani dítě. Sedmina lidí dokonce ani nevěří v existenci závislosti na alkoholu. Dopady užívání alkoholu na společnost a hlavně její zdraví přitom narůstají – jen VZP loni na léčbu v souvislosti s nadměrným pitím vydala přes miliardu korun. Vědci se ptali více než tisíce lidí, kteří uvedli, že v posledním roce a půl alkohol pili. Jedním z hlavních sdělení jejich studie je, že nějakému mýtu o alkoholu věří skoro každý. Dáno je to i tím, že je pevnou a tradiční součástí kultury.
před 3 hhodinami

Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhého čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání. Šichtařovou má nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoNěkteří se vyhýbají placení za parkování zakrytím registrační značky. Hrozí za to pokuta

Někteří řidiči se snaží vyhnout placení za parkování, jednoduše překryjí registrační značku. I za to jim ale hrozí pokuta. „Zakrývání nebo jakákoliv manipulace s registrační značkou vozidla je v silničním provozu nepřípustná. Řidič je tedy povinen ji mít umístěnou na předepsaném místě tak, aby byla dobře čitelná,“ vysvětluje mluvčí Policie ČR Violeta Siřišťová. Městský úřad pak může takovému šoférovi uložit pokutu od dvou do pěti tisíc korun. Tvrdší tresty hrozí za jízdu v takovém autě – pokuta až deset tisíc korun, ale také zákaz činnosti až na osmnáct měsíců. Ani zakrytím části registrační značky se navíc často placení nevyhnou, strážníci totiž dokážou její zbývající část dohledat. Také monitorovací auta s kamerami si dokážou poradit s neúplnými značkami.
před 13 hhodinami
Načítání...