Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Dokončení generální opravy železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí o měsíc a půl. Původně měla být hotová do konce dubna, kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Odložené zprovoznění trati bude mít vliv na vlakovou linku Českých drah z Prahy do Hamburku i plánované spuštění přímé linky Praha-Kodaň.
O zpoždění oprav informovala v tiskové zprávě železniční společnost Deutsche Bahn.
Železniční trať mezi dvěma největšími německými městy měří 280 kilometrů a denně po ní za běžného provozu projede 470 vlaků. V nich se sveze každý den kolem 30 tisíc lidí. Trať patří k jedné z nejdůležitějších v Německu pro lidi, kteří denně dojíždějí za prací. Generální oprava začala loni 1. srpna a plánovaná byla na devět měsíců, tedy do konce letošního dubna. Náklady na ni byly vyčísleny na 2,2 miliardy eur (53,4 miliardy korun).
V polovině února ale společnost DB InfraGo oznámila, že se kvůli tuhé země nepodařilo včas dokončit pokládání kabelů pro signalizační a zabezpečovací zařízení. DB InfraGo je dceřiná firmy společnosti DB. „Kvůli mimořádně silné a vleklé zimě v severním Německu nestačila časová rezerva, kterou jsme naplánovali,“ uvedl člen představenstva DB InfraGO pro infrastrukturní projekty Gerd-Dietrich Bolte.
Provoz na trati bude podle oznámení obnoven ve dvou fázích. Dne 15. května zprovozní dráhy úsek mezi Hamburkem a zastávkou Hagenow-Land, která od něj leží zhruba 80 kilometrů východně. To umožní mimo jiné obnovit spoje mezi Hamburkem a Schwerinem. Celá trať Hamburk-Berlín se otevře ale až 14. června.
Dopad na linky Českých drah
Několikaměsíční kompletní výluka kvůli opravám se dotkla i vlakové linky Českých drah z Prahy do Hamburku. Nyní končí v Berlíně, při cestě na sever Německa je nutné přestoupit v německém hlavním městě na jiné spoje. Dálkové vlaky mezi Berlínem a Hamburkem jezdí sice dál, ale po odklonové trase přes Stendal a Uelzen. Cesta tak trvá přinejmenším o 45 minut déle. Místo dvou spojů za hodinu jezdí také po dobu oprav mezi oběma městy pouze jeden za hodinu.
Původně bylo také v plánu zahájit od začátku května provoz na lince Praha-Kodaň. Kvůli prodloužení oprav na trati ale tento spoj začne fungovat až později.
Společnost DB chce komplexní modernizací některých tratí dosáhnout mimo jiné toho, že její vlaky budou jezdit opět o něco více načas. Německé dráhy jsou dlouhodobě terčem kritiky i vtipů kvůli značným zpožděním svých vlaků. Generální oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem je pak součástí větší iniciativy společnosti, která chce do roku 2030 od základu modernizovat více než 40 železničních koridorů.
Peníze na sanaci německých železnic v příštích letech půjdou mimo jiné z rozsáhlého fondu, který strany současné německé vlády zřídily za účelem investic do infrastruktury. Je v něm 500 miliard eur (zhruba 12,1 bilionu korun) a bude financován po dobu dvanácti let z půjček.