Hlavní nádraží ve skotském Glasgow poničil rozsáhlý požár


9. 3. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC, The Guardian

Velký požár zachvátil hlavní nádraží v Glasgow, památkově chráněná budova se částečně zřítila. Zrušeny byly desítky vlakových spojů. Nádraží, které je nejrušnější ve Skotsku, bude podle společnosti National Rail uzavřeno do odvolání. Žádné oběti nebyly hlášeny, uvedl server BBC News.

Požár podle portálu vypukl v neděli odpoledne v obchodu s elektronickými cigaretami poblíž nádraží, odkud se oheň dál rozšířil. O několik hodin později se zřítila budova Forsyth. Zápas více než šedesáti hasičů s ohněm sledovaly davy lidí, zatímco záchranné složky naléhaly na lidi, aby se držely dál od plamenů.

První ministr Skotska John Swinney vyjádřil na síti X znepokojení nad požárem a poděkoval zasahujícím záchranným složkám. Zároveň vyzval veřejnost, aby se požárem zasažené oblasti vyhýbala.

Labouristický poslanec za Glasgow Paul Sweeney na sociálních sítích informoval o částečném zřícení budovy nádraží. „Bohužel, budova se nyní částečně zřítila. Doufám, že oheň bude zvládnut. Roh Forsyth Building, stejně jako Caledonian Chambers a Central Hotel, se zdají být nedotčené,“ uvedl Sweeney.

Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího

Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Informovaly o tom v neděli večer SEČ zpravodajské agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí nejvyšší duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února. Modžtaba Chameneí nyní bude mimo jiné rozhodovat o válečné strategii.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoMaďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

Do maďarských voleb zbývá něco přes měsíc a výběr nové vlády slibuje nebývalé drama. Dlouholetý premiér Viktor Orbán a předseda strany Fidesz ve většině průzkumů zaostává za stranou Tisza, kterou vede europoslanec Péter Magyar. Stěžejním tématem kampaně je Ukrajina. Vztahy Budapešti a Kyjeva zhoršuje hlavně ropná krize nebo nově i nedávný maďarský zátah na ukrajinský transport peněz. „Rádi uzavřeme dohody s Ukrajinou v mnoha oblastech, ale nikdy na nic nekývneme pod tlakem vydírání,“ nechal se slyšet Orbán. „Přijmeme protikorupční opatření. Připojíme se k Úřadu evropského veřejného žalobce,“ prohlásil Magyar.
před 4 hhodinami

Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyloučil zapojení kurdských bojovníků do konfliktu s Íránem, píše agentura AP. Kurdové ze Sýrie varovali íránské Kurdy před spojením s USA, podle nich by je Washington opustil. Trump také zpochybnil zprávy, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro boj s USA. Jeho vyslanec Steve Witkoff přitom řekl, že USA apelovaly na Moskvu, aby tyto údaje Teheránu nepředávala.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Sociální demokracie (SPD) zaznamenala historicky nejhorší výsledek, a do sněmu se dostala jen těsně. Naopak strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, svůj zisk oproti předchozím volbám téměř zdvojnásobila.
před 7 hhodinami

Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil podle agentury AFP íránský představitel ve státní televizi. V důsledku úderů na ropná zařízení v sobotu pozdě večer Teheránem a nedalekým Karadžem otřásly výbuchy a objevily se obrovské ohnivé koule, napsal deník The New York Times (NYT). Další izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi, uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds. Další blízkovýchodní země hlásí údery ze strany Teheránu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch

Noční výbuch u amerického velvyslanectví v Oslu by mohl souviset se současnou bezpečnostní situací, podezřelý zatím nebyl identifikován, oznámila podle agentury Reuters norská policie. Příčiny výbuchu, při kterém nikdo neutrpěl zranění, neuvedla. K incidentu došlo týden poté, co Spojené státy a Izrael zahájily vzdušné údery na Írán, který podezírají ze snahy získat jadernou zbraň.
před 11 hhodinami

Sobotní dronové útoky v Súdánu si vyžádaly nejméně 33 životů

Při dronových útocích ve dvou lokalitách v súdánské oblasti Kurdufán v sobotu zahynulo nejméně 33 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na lékařský zdroj. Útoky si podle něj vyžádaly rovněž 59 zraněných, z nichž 30 je stále hospitalizováno. Kurdufán se stal ohniskem bojů mezi vládní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF).
před 13 hhodinami
