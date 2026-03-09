Hlavní nádraží ve skotském Glasgow poničil rozsáhlý požár

Velký požár zachvátil hlavní nádraží v Glasgow, památkově chráněná budova se částečně zřítila. Zrušeny byly desítky vlakových spojů. Nádraží, které je nejrušnější ve Skotsku, bude podle společnosti National Rail uzavřeno do odvolání. Žádné oběti nebyly hlášeny, uvedl server BBC News.
Požár podle portálu vypukl v neděli odpoledne v obchodu s elektronickými cigaretami poblíž nádraží, odkud se oheň dál rozšířil. O několik hodin později se zřítila budova Forsyth. Zápas více než šedesáti hasičů s ohněm sledovaly davy lidí, zatímco záchranné složky naléhaly na lidi, aby se držely dál od plamenů.
První ministr Skotska John Swinney vyjádřil na síti X znepokojení nad požárem a poděkoval zasahujícím záchranným složkám. Zároveň vyzval veřejnost, aby se požárem zasažené oblasti vyhýbala.
Labouristický poslanec za Glasgow Paul Sweeney na sociálních sítích informoval o částečném zřícení budovy nádraží. „Bohužel, budova se nyní částečně zřítila. Doufám, že oheň bude zvládnut. Roh Forsyth Building, stejně jako Caledonian Chambers a Central Hotel, se zdají být nedotčené,“ uvedl Sweeney.