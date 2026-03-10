USA zničily šestnáct íránských minonosných lodí, uvedla americká armáda

Spojené státy v úterý u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny, oznámilo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) na síti X. Americký prezident Donald Trump předtím uvedl, že USA v posledních hodinách zcela zničily deset neaktivních minonosných lodí. Oznámení přišlo po zprávách médií, že Írán začal klást miny v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu předtím také vyzval Teherán k odstranění všech min a pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky v případě, že tak neučiní.
O íránských aktivitách v Hormuzském průlivu napsal web stanice CNN, který se odkazoval na dvě osoby obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb. Obě uvedly, že pokládání min zatím není rozsáhlé – v posledních dnech se jednalo o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů však dodal, že Írán má stále osmdesát až devadesát procent svých malých člunů a minonosek, takže by ve strategickém průlivu mohl položit stovky min.
Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.
„Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl,“ uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.
USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v regionu.