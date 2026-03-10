Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu


10. 3. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČT24

Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhé čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání.

„Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát,“ uvedla Šichtařová.

Zákon o digitální ekonomice podle Šichtařové přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací. „U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let,“ dodala. Místopředseda ANO Radek Vondráček přitom zmiňoval, že vládní koalice ví o výhradách ze strany SPD a chystá pozměňovací návrhy pro druhé čtení. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé mají pozměňovací návrhy zbavit obav z cenzury. 

Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala řekl, že rozhodnutí Šichtařové respektuje a váží si jí jako ekonomky. Jak Vondráček, tak předseda SPD Tomio Okamura v neděli Šichtařovou vyzvali, aby byla ve sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Poprvé tak právě teď v úterý vystoupila s návrhem na zamítnutí zákona o digitální ekonomice.

Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček
Otázky Václava Moravce

Výběr redakce

Sněmovna posunula zákon o digitální ekonomice do dalšího kola projednávání

Sněmovna posunula zákon o digitální ekonomice do dalšího kola projednávání

14:00Aktualizovánopřed 3 mminutami
Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

19:49Aktualizovánopřed 8 mminutami
Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny

Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny

18:41Aktualizovánopřed 50 mminutami
Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

13:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

10:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší

USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší

před 2 hhodinami
Reportéři ČT zmapovali kartelové dohody na české železnici

Reportéři ČT zmapovali kartelové dohody na české železnici

před 2 hhodinami
Merz poděkoval Babišovi za zachování muniční iniciativy pro Ukrajinu

Merz poděkoval Babišovi za zachování muniční iniciativy pro Ukrajinu

13:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna posunula zákon o digitální ekonomice do dalšího kola projednávání

Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice, který má přinést bezpečnější on-line prostředí. Reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních službách a upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla Markéta Šichtařová (Svobodní, klub SPD). Šichtařová se později vzdala mandátu.
14:00Aktualizovánopřed 3 mminutami

Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhé čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání.
19:49Aktualizovánopřed 8 mminutami

Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny

Hackeři získali asi 150 gigabajtů citlivých dat Slavia pojišťovny, jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy či přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti, informoval mluvčí instituce Václav Bálek. Slavia pojišťovna patří mezi významné české pojišťovny, je součástí skupiny SPGRoup.
18:41Aktualizovánopřed 50 mminutami

Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

Ředitelé národních parků podpořili šéfa Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v pondělí. Böhnisch je dál předsedou Asociace národních parků ČR. Červený uvedl, že se s Böhnischem vzájemně dohodli, že situaci nebudou komentovat.
13:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají. Severomořský Brent odepisuje přes deset procent a vrátil se tak pod 90 dolarů za barel. Jde o reakci na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
10:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Reportéři ČT zmapovali kartelové dohody na české železnici

Zakázky na tuzemských železnicích provází kartelové dohody, vysoké ceny a někdy i omezená konkurence. Česko přitom do železnice v posledních letech pumpuje desítky miliard. Po loňské policejní akci u Správy železnic ale vyvstaly otázky, jak se s těmito penězi hospodaří a kde vlastně končí. Kriminalisté dorazili i do domu tehdejšího šéfa státní strategické organizace Jiřího Svobody a v trezoru objevili osmdesát milionů korun. O okolnostech kauzy a problémech s hospodařením Správy železnic natáčeli pro Reportéry ČT Ondřej Golis a Adéla Paclíková.
před 2 hhodinami

Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.
12:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Chystaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami čelí kritice

Koaliční poslanci připravují zákon pro registraci subjektů se zahraničními vazbami. Pracovní verze z konce února hrozí pokutami až patnáct milionů korun či do deseti procent z příjmů nebo obratu. Podle opozičních Pirátů jde o útok na neziskové organizace a kopii ruského zákona. Další opoziční strany volají po zastavení přípravy návrhu. Zástupci neziskových organizací míní, že by zákon vedl k omezení nevládního sektoru.
před 4 hhodinami
Načítání...