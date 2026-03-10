Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhé čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání.
„Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát,“ uvedla Šichtařová.
Zákon o digitální ekonomice podle Šichtařové přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací. „U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let,“ dodala. Místopředseda ANO Radek Vondráček přitom zmiňoval, že vládní koalice ví o výhradách ze strany SPD a chystá pozměňovací návrhy pro druhé čtení. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé mají pozměňovací návrhy zbavit obav z cenzury.
Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala řekl, že rozhodnutí Šichtařové respektuje a váží si jí jako ekonomky. Jak Vondráček, tak předseda SPD Tomio Okamura v neděli Šichtařovou vyzvali, aby byla ve sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Poprvé tak právě teď v úterý vystoupila s návrhem na zamítnutí zákona o digitální ekonomice.