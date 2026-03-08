Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček


Současný předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Radek Vondráček (ANO) a Miroslava Němcová (ODS) přijali pozvání do Otázek Václava Moravce. Tématem diskuze je imunita zákonodárců a vydávání politiků k soudu, vnímání ústavních činitelů a tři roky prezidenta Petra Pavla ve funkci. Hosté budou hovořit také o aktuálním dění spojeným s konfliktem na Blízkém východě.

Prvním tématem diskuze bylo nezvolení předsedy STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny. Poslanci jej nezvolili ani napotřetí. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstává neobsazená. Rakušan jednání o obsazení pozic v poslanecké sněmovně kritizuje, mimo jiné prohlásil, že „parlamentní kultura dostává na frak“.

„Rakušan je pro nás nevolitelný, chceme, aby STAN představil jiného kandidáta. Neměl být ministrem vnitra, nemáme pocit, že by tehdejší kauzy jako Dozimetr nebo kampelička byly dostatečně prošetřeny,“ řekl Vondráček. „Neděje se nic dramatického, máme předsedu a tři místopředsedy a navíc to není poprvé, kdy taková situace nastala,“ dodal.

Okamura upozornil, že Rakušana nevolilo ani mnoho opozičních poslanců. „Evidentně ho nechce ani opozice,“ míní.

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny
Vít Rakušan (STAN) ve sněmovně

Situaci považuje za nemístnou Němcová i Pekarová Adamová. Zejména kritizují srovnání aktuálního jednání se situací na začátku předchozího volebního období, kdy tehdejší vládní koalice odmítla podpořit na pozici místopředsedy sněmovny Radka Vondráčka. „Tehdy jsme jasně předem řekli, že ho nepodpoříme, vše prošlo podle dohody. Dnes se dohody nedodržují a jednání probíhají mnohem hůře,“ uvedla Pekarová Adamová.

Okamura i Vondráček vyzvali Šichtařovou, aby byla aktivnější

Hosté dále hovořili o kauze spojené s poslankyní Markétou Šichtařovou (Svobodní), která je v poslaneckém klubu SPD. Šichtařová odmítla práci ve výborech a zatím ani ve sněmovně nevystoupila. Ve videích, která vznikají na půdě sněmovny, láká na služby investiční poradkyně. Navíc na svého partnera čerpá 55 tisíc korun měsíčně, zaměstnává ho jako svého poslaneckého asistenta.

„Nepřipadá mi to vůbec vhodné. Mluvili jsme s ní, doufám, že se víc zapojí. Chci, aby byla v nějakém výboru. Zaměstnávání partnera určitě společensky nevypadá dobře. Mluvím o tom s předsedou Svodobných Liborem Vondráčkem, aby to řešili,“ prohlásil Okamura.

Hnutí STAN podle modelu Kantaru přeskočilo ODS, dál vede ANO
Předseda STAN Vít Rakušan

„Nejsem si jistý, jak Šichtářová chápe náplň svého mandátu,“ řekl Vondráček. „Samozřejmě nemůžeme nikoho nutit, aby chodil do výborů. Skládá účty svým voličům. Minimálně je na místě nějaké jednání na úrovni koalice,“ odpověděl na otázku, zda by měla být odvolána z pozice.

„Šichtařová není politický nováček, nemá smysl vysvětlovat, jaké má úkoly a jaká je její zodpovědnost. Nerespektuje vůbec nic, sněmovnu si privatizuje pro svůj byznys. Na místě předsedy sněmovny bych se sešla s předsedou klubu, do kterého Šichtařová patří, tedy s Tomiem Okamurou, aby zjednal nápravu,“ řekla Němcová. „Jednoznačně bych to řešila podobným nátlakem, aby s tímto jednáním Šichtařová skončila,“ dodala Pekarová Adamová.

