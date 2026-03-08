Hnutí STAN podle modelu Kantaru přeskočilo ODS, dál vede ANO

V čele únorového volebního modelu agentury Kantar CZ zůstává s velkým náskokem hnutí ANO. Na druhé místo se dostalo hnutí STAN, které těsně předstihlo ODS. Následují čtvrtí Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
První místo zaujímá hnutí ANO, kterému model přisoudil 34,5 procenta. Od voleb se přízeň voličů nezměnila. Další subjekty následují s velkým odstupem.
Nově se na druhé místo probojovalo hnutí STAN, které se ziskem 15,5 procenta o jeden bod přeskočilo ODS. Zatímco STAN si od ledna o 1,5 procentního bodu polepšilo, u ODS je patrný 1,5bodový propad.
STAN čerpá nové voliče nejčastěji právě z ODS, případně od Pirátů. Mezi důvody zaznívá osobnější přístup politiků STAN a snaha o změnu. Velká část bývalých příznivců ODS se pak kloní k nově vzniklému hnutí Martina Kuby Naše Česko, je to pro ně změna tváří a doufají v jiný přístup. Další část se přesunula právě ke STAN, případně k ANO.
Na čtvrtém místě následují Piráti, jejichž aktuální zisk devět procent je srovnatelný s volebním ziskem. Šestici stran uzavírají SPD s 6,5 procenta a na hranici vstupu do sněmovny se pohybují Motoristé s pěti procenty.
Zisk dvou posledně jmenovaných subjektů se za poslední měsíc nezměnil, nicméně ve srovnání s volbami si pohoršily – SPD o 1,5 bodu, Motoristé o dva body. Propad SPD je do velké míry dán tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších subjektů (PRO, Svobodní, Trikolora), se kterými je v prezentovaném modelu počítáno jako se samostatnými stranami (tedy voleb by se zúčastnily samostatně).
Nové hnutí Naše Česko Martina Kuby se ziskem 3,5 procenta získává nejvíce svých příznivců od voličů, kteří v loňských volbách podpořili koalici SPOLU (specificky voliči ODS a TOP 09), případně hnutí STAN.
Model s koalicemi
Za teoretické situace, kdy by se voleb zúčastnila koalice SPOLU, by překonalo potřebnou pětiprocentní hranici šest politických subjektů.
První místo by zaujalo hnutí ANO s 34,5 procenta. Dosáhlo by tak stejného výsledku jako u voleb. S velkým odstupem a ziskem 19,5 procenta by následovala koalice SPOLU, která by si proti lednovému měření i proti volbám značně pohoršila, o 3,5 respektive čtyři body. Důvodem je zejména nástup nového subjektu Naše Česko, které čerpá voliče primárně právě od koalice SPOLU.
Následovalo by hnutí STAN s 15,5 procenta, což je o 1,5 bodu více než v lednu a o 3 body více než ve volbách, dále Piráti s devíti procenty, SPD s 6,5 procenta a Motoristé s pěti procenty. Zisk posledních dvou subjektů je za poslední měsíc stabilní, oproti volbám by si ale pohoršily. Další subjekty by skončily pod potřebnými pěti procenty.
Situace, kdy by se voleb koalice SPOLU zúčastnila, je ale s ohledem na vyjádření představitelů jednotlivých stran spíše málo pravděpodobná, dodávají výzkumníci.
Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 9. 2. až 27. 2. 2026 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště).
Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 1031 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,2 (u stran s nízkým ziskem) až 3,3 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.
Do volebního modelu počítajícího s koalicí vstoupilo 1026 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,3 (u stran s nízkým ziskem) až 3,3 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.