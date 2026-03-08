VideoŠlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Duel ČT24: Róbert Šlachta (Přísaha) a Eduard Hulicius (KDU-ČSL)
Zdroj: ČT24

Za průběh repatriačních letů českých turistů z Blízkého východu si podle senátora Róberta Šlachty (Přísaha) pracovníci ministerstva zahraničních věcí a armáda, kteří se na nich podílejí, zaslouží pochvalu. Podle bývalého náměstka ministra zahraničí a místopředsedy KDU-ČSL Eduarda Huliciuse krizová komunikace, zejména v prvních dnech, nebyla dobrá. Oba hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem se naopak shodli na tom, že by sněmovna měla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. „Jednoznačně ano. Už jenom proto, aby se obhájili před soudem,“ poznamenal Šlachta. „Já se také domnívám, že tady byl prostor pro justici, pro spravedlnost, aby řekla, jak to bylo. Tu roli na sebe neměli brát poslanci vládní koalice,“ uvedl Hulicius.

Tématem rozhovoru bylo také hodnocení prezidenta Petra Pavla ve funkci. Zatímco Hulicius by ho hodnotil známkou jedna mínus, Šlachta známkou dva až tři. Prezident měl podle něj být kritičtější zejména k zákonům, které procházely Senátem.

Výběr redakce

Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího

Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího

před 5 mminutami
Šlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci

VideoŠlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci

před 53 mminutami
Česko na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka

Česko na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka

před 1 hhodinou
Maďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

VideoMaďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

před 1 hhodinou
Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku

Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku

před 1 hhodinou
Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancoval tři roky ve funkci

Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancoval tři roky ve funkci

20:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

VideoCestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

před 1 hhodinou
Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

00:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoŠlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci

Za průběh repatriačních letů českých turistů z Blízkého východu si podle senátora Róberta Šlachty (Přísaha) pracovníci ministerstva zahraničních věcí a armáda, kteří se na nich podílejí, zaslouží pochvalu. Podle bývalého náměstka ministra zahraničí a místopředsedy KDU-ČSL Eduarda Huliciuse krizová komunikace, zejména v prvních dnech, nebyla dobrá. Oba hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem se naopak shodli na tom, že by sněmovna měla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. „Jednoznačně ano. Už jenom proto, aby se obhájili před soudem,“ poznamenal Šlachta. „Já se také domnívám, že tady byl prostor pro justici, pro spravedlnost, aby řekla, jak to bylo. Tu roli na sebe neměli brát poslanci vládní koalice,“ uvedl Hulicius.
před 53 mminutami

Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku

Průměrný důchod by mohl příští rok vzrůst maximálně o 300 korun, jak vyplývá ze současných pravidel zákonné valorizace. České televizi to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten chce přitom prosadit zákon, podle kterého by se penze zvyšovaly rychleji než doteď. Místo třetiny růstu reálných mezd by stát do valorizace důchodů počítal jeho polovinu. Jenže v příštím roce se to – i podle Juchelky – ještě nepromítne. Důvodem je hlavně propad reálných mezd v covidových letech 2022 a 2023.
před 1 hhodinou

Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancoval tři roky ve funkci

Prezident Petr Pavel završí třetí rok ve funkci hlavy státu. V rozhovoru pro Českou televizi se dotýkal témat bezpečnosti, americko-izraelské operace proti Íránu, ruské agrese proti Ukrajině, vztahů mezi západními spojenci či tuzemského politického dění. Rozhovorem provázel Michal Kubal.
20:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoCestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

Na Blízkém východě zůstává pořád několik tisíc Čechů. V systému DROZD je jich teď registrováno 3750. Ne všichni ale mají zájem o repatriaci domů. Větší část klientů cestovních kanceláří se už ovšem vrátila. Nové zájezdy do oblasti jsou většinou na další dva týdny zrušeny. Kompenzace chtějí ale i ti, kteří se z dovolené museli vrátit předčasně. Události posledních dní mají také výrazný dopad na ceny letenek z Blízkého východu a z Asie. Ti, kterým byly zrušeny lety, si tak mohou za cestu výrazně připlatit.
před 1 hhodinou

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

Válka na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu už zvyšují ceny ropy na světových trzích. Podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který byl hostem Otázek Václava Moravce, se může situace promítnout do vyšší inflace i pomalejšího ekonomického růstu. Varoval také před snahou reagovat na dražší pohonné hmoty snížením spotřební daně, které by podle něj bylo nešťastným krokem.
před 5 hhodinami

Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček

Vládní koalice nezvolí Víta Rakušana (STAN) místopředsedou sněmovny, řekli v Otázkách Václava Moravce Tomio Okamura (SPD) a Radek Vondráček (ANO). Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) koalice nedodržuje dohody. „Mně to přijde velmi farizejské a účelové,“ řekla Miroslava Němcová (ODS). Hosté také hovořili o vnímání ústavních činitelů či o aktuálním dění spojeném s konfliktem na Blízkém východě.
11:59Aktualizovánopřed 8 hhodinami

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
před 8 hhodinami

V Praze přistál další repatriační let z Dubaje

V Praze v noci na neděli přistál repatriační let z Dubaje, který ze Spojených arabských emirátů dopravil do Česka 189 lidí. Repatriační let ze saúdskoarabského Rijádu a pravidelná linka z Dubaje mají několikahodinová zpoždění, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Z Prahy do Dubaje, kde se podle údajů ministerstva zahraničních věcí nachází nejvíc českých turistů, odletí pravidelná linka Smartwings.
10:04Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...