Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám


9. 3. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí představil novinky v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zásadní ohlášenou změnou je, že stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí zájemcům bezúročný úvěr. Na státní dotace budou mít nově nárok jen nízkopříjmové domácnosti. Brífink se konal po skončení Rady pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek.

Červený uvedl, že za nízkopříjmové domácnosti, které budou moct i v novém režimu nazvaném NZÚ Light získat dotaci, ministerstvo považuje ty, které mají nárok na čerpání superdávky. Ty by měly mít možnost získat až 250 tisíc na zateplení a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje, upřesnil ministr. Žádat budou moct majitelé rodinných domů, ale také společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Žádosti u klasického programu se spustí na přelomu dubna a května, u NZÚ Light v červnu. Od 25. března bude podle Červeného spuštěna kompenzace projektů z loňského roku. Tedy lidé, kteří připravovali v loňském roce projekt, nestihli podat žádost a neplánují dokumentaci k projektu využít, mohou od státu dostat kompenzaci za dokumentaci padesát tisíc korun pro rodinné domy nebo sto tisíc korun pro bytové domy.

Novou zelenou úsporám čekají změny. Z dotací mohou být úvěry
Ilustrační snímek

Ministr také ubezpečil žadatele, kteří podali svou žádost do konce listopadu, že jim příslušná částka bude doplacena. K vyřízení podle něj zbývá asi 550 takových žádostí.

Novinkou v rámci programu, jejíž zavedení Červený avizoval, má být energetické poradenství zdarma.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a ke snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů. Za dobu svého fungování program podpořil šest set tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc
Diskuze v Otázkách Václava Moravce

Výběr redakce

Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie

Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie

14:05Aktualizovánopřed 3 mminutami
Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

03:24Aktualizovánopřed 4 mminutami
Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

14:50Aktualizovánopřed 5 mminutami
Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy a plynu prudce rostou

08:23Aktualizovánopřed 7 mminutami
NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

04:32Aktualizovánopřed 32 mminutami
„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

11:16Aktualizovánopřed 56 mminutami
Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

12:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

01:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

Důchodový věk se na 65 letech nezastropuje od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Vláda na pondělním jednání schválila návrh na ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce. Odvolala ředitele Digitální informační agentury Petra Kuchaře, kterého nahradí Bohdan Urban. Kabinet také odmítl opoziční návrh zákazu mobilů ve školách.
03:24Aktualizovánopřed 4 mminutami

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí představil novinky v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zásadní ohlášenou změnou je, že stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí zájemcům bezúročný úvěr. Na státní dotace budou mít nově nárok jen nízkopříjmové domácnosti. Brífink se konal po skončení Rady pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek.
14:50Aktualizovánopřed 5 mminutami

Ministerstvo přiznalo Mynářovi téměř půl milionu za stíhání v kauze dotace na penzion

Ministerstvo spravedlnosti přiznalo bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Mynářovi 472 tisíc korun za stíhání v kauze dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, informoval v pondělí Radiožurnál. Mynář původně požadoval asi 1,9 milionu korun. Soud ho loni v lednu zprostil obvinění z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Někdejší spolupracovník prezidenta Miloše Zemana vinu v případu odmítal.
před 39 mminutami

Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského, který figuruje v bitcoinové kauze. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání je posuzováno jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
12:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o desetinu procentního bodu na 5,2 procenta. Za zvýšením byl každoroční sezonní nárůst před příchodem jara, informoval v pondělí Úřad práce. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3270 na 89 705.
10:14Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
08:19Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali repatriace i Pavla ve sněmovně

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali americko-izraelský útok na Írán, odvetné údery Íránu na země Blízké východu a repatriaci Čechů z regionu. Tématem byl i projev prezidenta Petra Pavla ve sněmovně, tři roky jeho působení v prezidentské funkci a nevydání předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) a premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. Pozvání přijali herečka Bára Štěpánová, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, novinář a kastelán Matěj Stropnický, básník a textař Petr Soukup a biochemik Jan Konvalinka. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 6 hhodinami

Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 7 hhodinami
Načítání...