Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí představil novinky v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zásadní ohlášenou změnou je, že stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí zájemcům bezúročný úvěr. Na státní dotace budou mít nově nárok jen nízkopříjmové domácnosti. Brífink se konal po skončení Rady pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek.
Červený uvedl, že za nízkopříjmové domácnosti, které budou moct i v novém režimu nazvaném NZÚ Light získat dotaci, ministerstvo považuje ty, které mají nárok na čerpání superdávky. Ty by měly mít možnost získat až 250 tisíc na zateplení a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje, upřesnil ministr. Žádat budou moct majitelé rodinných domů, ale také společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.
Žádosti u klasického programu se spustí na přelomu dubna a května, u NZÚ Light v červnu. Od 25. března bude podle Červeného spuštěna kompenzace projektů z loňského roku. Tedy lidé, kteří připravovali v loňském roce projekt, nestihli podat žádost a neplánují dokumentaci k projektu využít, mohou od státu dostat kompenzaci za dokumentaci padesát tisíc korun pro rodinné domy nebo sto tisíc korun pro bytové domy.
Ministr také ubezpečil žadatele, kteří podali svou žádost do konce listopadu, že jim příslušná částka bude doplacena. K vyřízení podle něj zbývá asi 550 takových žádostí.
Novinkou v rámci programu, jejíž zavedení Červený avizoval, má být energetické poradenství zdarma.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a ke snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů. Za dobu svého fungování program podpořil šest set tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.