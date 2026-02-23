Nahrávám video
Planeta se otepluje, a proto je potřeba snižovat emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, shodne se 99 procent vědců. Co si o tom myslí Češi a jak se to propisuje do politiky? Na to se zaměřil pondělní díl pořadu Fenomén doby s názvem Boj o klima. Redaktorka a spoluautorka reportáže Eva Koryntová považuje téma za aktuální i vzhledem k tomu, že resort životního prostředí vedou Motoristé, kteří svůj program staví na zpochybňování změny klimatu i toho, že za ni může lidská činnost.