Největší letadlová loď světa pluje už moc dlouho. Brzy se vrátí ke Krétě, tvrdí deník


před 38 mminutami|Zdroj: Kathimerini, The New York Times

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford, která v současnosti slouží na Blízkém východě v americko-izraelské válce proti Íránu, se v příštím týdnu vrátí na námořní základnu NATO na Krétě, tvrdí server řeckého deníku Kathimerini. Má doplnit palivo, možná ale připluje i kvůli vyšetřování požáru, jenž na ní minulý týden vypukl, plyne ze zdrojů webu. List The New York Times upozorňuje, že loď vstupuje do desátého měsíce nasazení, a pokud bude na moři zůstávat dál, překoná rekord.

O návratu letadlové lodi na námořní základnu NATO v Řecku kvůli vyšetřování požáru z minulého čtvrtka podle Kathimerini hovoří jeden zdroj. Podle podrobností amerického listu propukl v hlavní prádelně plavidla a jeho uhašení trvalo dlouhých třicet hodin, zatímco to pro vojenské operace dál běžně fungovalo.

Anonymní námořní a vojenské zdroje The New York Times (NYT) informovaly, že dva námořníky oheň zranil, ale nejsou ohroženi na životě. Desítky vojáků se nadýchaly kouře. O své postele během požáru mělo přijít přes šest set lidí, kteří od té doby musí spát na zemi nebo na stolech. Také nyní nemůžou prát.

Americké námořnictvo však tvrdí, že loď je plně funkční, k poškození pohonu totiž nedošlo. Incident nesouvisel s válkou proti Íránu, dodalo.

Příliš dlouhé nasazení

Americký list dál píše o tom, že členy posádky USS Gerald R. Ford informovali o pravděpodobném prodloužení jejich nasazení, a to až do května. Loď v současnosti nepřetržitě slouží svůj desátý měsíc, podle NYT by to v takovém případě znamenalo, že na moři stráví celý rok. To je dvojnásobkem délky běžného nasazení letadlové lodi. Navíc pokud popluje ještě v polovině dubna, překoná v tomto rekord, který teď drží plavidlo USS Abraham Lincoln s 294 dny.

NYT upozorňuje, že podle odborníků je delší nasazení pro zúčastněné velmi náročné. „Nelze provozovat loď tak dlouho a intenzivně a očekávat, že ona i její posádka budou podávat špičkový výkon,“ komentoval admirál John Kirby.

Podle Kathimerini se tak prý prověřuje možnost, zda oheň úmyslně nezaložil nějaký člen posádky, aby dlouhou službu ukončil. Již dřív se objevily informace, že na lodi nefunguje systém toalet.

Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford se v říjnu nacházela ve Středozemním moři, když ji americký ministr obrany Pete Hegseth převelel do Karibiku, aby posílila nátlak na venezuelského diktátora Nicoláse Madura. Poté se urychleně přesunula na Blízký východ, kde je aktuálně zapojená do války proti Íránu.

Útoky na Írán ničí památky. Režim toho zneužívá, říká íránistka

Válka na Blízkém východě přináší lidské a ekonomické ztráty, ale dotýká se také kulturního dědictví. Poničen už byl Golestánský palác v Teheránu či historické centrum Isfahánu. Právě Írán má v regionu na svém území nejvíc památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. To vyzývá k jejich ochraně v celém regionu.
Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to podle agentury AP na sociálních sítích. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA.
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího afghánského ministerstva vnitra si úder vyžádal životy 408 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.
Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control“

Členské státy EU a Evropský parlament se nedohodly na prodloužení prozatímního nařízení, které má umožnit platformám dál dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii. Druhé kolo takzvaného trialogu se odehrálo v pondělí v Bruselu. Prozatímní nařízení přitom platí jen do 3. dubna a podle české europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) je tak pravděpodobné, že takzvaná „chat control“ vyprší bez náhrady a žádné skenování už nebude moci probíhat.
Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Především na sociálních sítích se v posledních dnech šíří spekulace o údajném úmrtí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozvířily je zprávy o tom, že se premiér neúčastnil několika klíčových zasedání vládního kabinetu, dále přiživené pochybnostmi o autentičnosti videí na politikových účtech na sociálních sítích. Záběry podle některých hlasů působí jako vytvořené AI. Pořad Truth or Fake francouzské televize France 24 tyto spekulace vyvrací, upozornil ale, že v době generativní umělé inteligence je obtížné mít stoprocentní jistotu o autentičnosti videí.
Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden zahynul v Emirátech

Při úterních leteckých úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, ta o obětech neinformovala. Íránský dron zabil jednoho člověka v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech (SAE). Přístav Fudžajra v SAE musel kvůli íránským útokům přerušit nakládání ropy. Izrael oznámil, že se mu podařilo zabít vysoké představitele íránského režimu.
