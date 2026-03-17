Největší letadlová loď světa pluje už moc dlouho. Brzy se vrátí ke Krétě, tvrdí deník

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford, která v současnosti slouží na Blízkém východě v americko-izraelské válce proti Íránu, se v příštím týdnu vrátí na námořní základnu NATO na Krétě, tvrdí server řeckého deníku Kathimerini. Má doplnit palivo, možná ale připluje i kvůli vyšetřování požáru, jenž na ní minulý týden vypukl, plyne ze zdrojů webu. List The New York Times upozorňuje, že loď vstupuje do desátého měsíce nasazení, a pokud bude na moři zůstávat dál, překoná rekord.
O návratu letadlové lodi na námořní základnu NATO v Řecku kvůli vyšetřování požáru z minulého čtvrtka podle Kathimerini hovoří jeden zdroj. Podle podrobností amerického listu propukl v hlavní prádelně plavidla a jeho uhašení trvalo dlouhých třicet hodin, zatímco to pro vojenské operace dál běžně fungovalo.
Anonymní námořní a vojenské zdroje The New York Times (NYT) informovaly, že dva námořníky oheň zranil, ale nejsou ohroženi na životě. Desítky vojáků se nadýchaly kouře. O své postele během požáru mělo přijít přes šest set lidí, kteří od té doby musí spát na zemi nebo na stolech. Také nyní nemůžou prát.
Americké námořnictvo však tvrdí, že loď je plně funkční, k poškození pohonu totiž nedošlo. Incident nesouvisel s válkou proti Íránu, dodalo.
Příliš dlouhé nasazení
Americký list dál píše o tom, že členy posádky USS Gerald R. Ford informovali o pravděpodobném prodloužení jejich nasazení, a to až do května. Loď v současnosti nepřetržitě slouží svůj desátý měsíc, podle NYT by to v takovém případě znamenalo, že na moři stráví celý rok. To je dvojnásobkem délky běžného nasazení letadlové lodi. Navíc pokud popluje ještě v polovině dubna, překoná v tomto rekord, který teď drží plavidlo USS Abraham Lincoln s 294 dny.
NYT upozorňuje, že podle odborníků je delší nasazení pro zúčastněné velmi náročné. „Nelze provozovat loď tak dlouho a intenzivně a očekávat, že ona i její posádka budou podávat špičkový výkon,“ komentoval admirál John Kirby.
Podle Kathimerini se tak prý prověřuje možnost, zda oheň úmyslně nezaložil nějaký člen posádky, aby dlouhou službu ukončil. Již dřív se objevily informace, že na lodi nefunguje systém toalet.
Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford se v říjnu nacházela ve Středozemním moři, když ji americký ministr obrany Pete Hegseth převelel do Karibiku, aby posílila nátlak na venezuelského diktátora Nicoláse Madura. Poté se urychleně přesunula na Blízký východ, kde je aktuálně zapojená do války proti Íránu.