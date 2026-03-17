Exprezidenti USA popřeli tvrzení Trumpa, že jeden z nich podpořil válku s Íránem

Všichni čtyři žijící exprezidenti Spojených států popřeli tvrzení současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, že jeden z nich soukromě vyjádřil souhlas s jeho válkou s Íránem. Informovala o tom stanice CNN a další média s odvoláním na poradce a blízké osoby někdejších prezidentů Joea Bidena, Baracka Obamy, George Bushe mladšího a Billa Clintona.
„Všichni (bývalí) prezidenti o tom věděli. Mluvil jsem s jistým prezidentem, kterého mám vlastně rád... Řekl: Kéž bych to udělal,“ prohlásil v pondělí Trump s odkazem na rozpoutání války s Íránem. „Ale neudělal to. Já to dělám,“ dodal současný prezident Spojených států.
Úřadující republikánský prezident odmítl sdělit, o kterého z jeho předchůdců má jít. „To vám nemůžu říct. Velmi by to uškodilo jeho kariéře, i když už žádnou kariéru nemá,“ nechal se slyšet Trump. Když se ho jeden z novinářů zeptal, zda to byl George Bush mladší, jediný republikán na seznamu žijících exprezidentů, Trump odpověděl, že ne.
Šéf Bílého domu naopak jasně naznačil, že mluví o demokratovi, když řekl, že se jedná o člena politické strany, která ho nesnáší. Podle Trumpa ho navzdory tomu prý má daný exprezident rád. Na otázku, zda to byl Bill Clinton, Trump odpověděl, že to nechce říct.
Clintonův mluvčí řekl stanici CNN, že exprezident s Trumpem v poslední době nemluvil o Íránu ani o ničem jiném. Stejně se podle CNN vyjádřili poradci Bushe, Obamy a Bidena.
„Šachy na velmi vysoké úrovni“
Trump dle deníku The New York Times v pondělí rovněž prohlásil, že ho šokovaly odvetné údery Íránu na americké spojence v Perském zálivu jako jsou Katar, Saúdská Arábie, Bahrajn a Kuvajt. „Nebylo žádného experta, který by řekl, že se to stane,“ divil se prezident USA a válku přirovnal k „velké hře šachů na velmi vysoké úrovni, té nejvyšší“.
Izrael a Spojené státy zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. V první den izraelsko-amerických úderů byl zabit mimo jiné íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí, na jehož místo později funkcionáři islámské republiky zvolili jeho syna Modžtabu.