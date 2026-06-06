Do Kodaně, Bruselu i k Jadranu. Přímých vlakových spojů přibývá

Zájem o mezinárodní železniční dopravu z Česka do zahraničí roste. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států, Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska.
Z pražského hlavního nádraží začátkem května vyjel první přímý vlak do dánské Kodaně. Nové spojení zatím funguje v testovacím režimu s jedním spojem denně v každém směru. Od 14. června by měly mezi Českem a Dánskem každý den jezdit soupravy tři. Cestující mohou během cesty vystoupit například v Ústí nad Labem, Drážďanech, Berlíně nebo Hamburku.
Spolu se zahájením plného provozu navíc skončí výluka v Německu. „Ze strany zahraničních partnerů je ohlášeno ukončení výluky mezi Berlínem a Hamburkem k 13. červnu. Cesta se má zkrátit proti období před výlukou asi o 40 minut,“ doplnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Cesta z Prahy do Kodaně tak bude trvat 11 hodin a 45 minut.
Češi se letos opět dostanou vlakem i k Jadranu. České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem PKP Intercity po loňské premiéře obnovují linku Adriatic Express. Vlaky, které mají oproti loňsku navýšenou kapacitu o čtvrtý vagón, budou jezdit z Varšavy přes Ostravu až do slovinského Koperu a chorvatské Rijeky. Od 26. června bude jezdit šest souprav týdně, a to až do konce srpna.
RegioJet nahradil zpožděné vlaky rychlejšími autobusy
V minulých letech mohli Češi během letní sezony využívat i přímé vlakové spojení do Chorvatska provozované společností RegioJet. To bylo mezi cestujícími podle mluvčího společnosti RegioJet populární. Dopravce však později vlaky nahradil autobusovými linkami. Důvodem byly kromě časové náročnosti na trase i mimořádné události, které se u vlakové dopravy řeší oproti autobusům složitěji.
Často tedy vedly ke zpožděním a ta pak ovlivňovala celý provoz. „Naopak autobusy dnes využívají kvalitní dálniční síť a umožňují rychlejší i flexibilnější cestování. Určitou roli sehrál také stav železniční infrastruktury v Chorvatsku, která má stále své limity,“ uvedl pro ČT mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.
Přímým vlakem k srdci EU nebo za větrnými mlýny
Kromě sousedních států se cestující vlakem bez přestupu dostanou také do Belgie nebo Nizozemska. Dopravce European Sleeper, který vstoupil na český trh na jaře roku 2024, provozuje třikrát týdně spoje z Prahy přes Amsterdam a Antverpy do Bruselu a zpět. Součástí vlaků jsou také lůžkové vozy, které umožňují cestovat přes noc.
Belgicko-nizozemská společnost při zavedení linky z Prahy uvedla: „Vlaky představují atraktivní alternativu k jiným druhům dopravy. Ve srovnání s leteckou dopravou například produkují až 28krát méně emisí skleníkových plynů. Významnou výhodou nočních vlaků je také to, že umožňují překonat dlouhé vzdálenosti během jediné noci, takže cestující mohou cestovat i během spánku.“
Nabídku mezinárodních spojení má také Leo Express, který jezdí pravidelně na Slovensko, do Polska a Německa a podle mluvčího dopravce zájem o tyto spoje stále roste. Leo Express před letní sezónou pořídil pro cesty na Slovensko soupravy Talgo, které odkoupil po modernizaci vozového parku ve Španělsku. Jejich nasazení však provázejí technické komplikace spojené se stářím souprav.
„Se začátkem jejich provozu se bohužel pojil vandalismus a technické nedostatky, které jsou spojené s uvedením každé nové linky do provozu, a které se nám daří odstraňovat,“ doplnil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
EU chystá zjednodušení
Zájem o mezinárodní železniční dopravu by měl podle odborníků v dalších letech růst. Studie společnosti Hitachi Rail zveřejněná v roce 2025 uvádí, že 31 procent Evropanů zvažuje na delších trasách častější využívání vlaků namísto automobilové nebo letecké dopravy. Opačný postoj vyjádřilo pouze dvanáct procent respondentů.
Největší překážkou rozvoje železniční dopravy podle průzkumu Eurobarometr z roku 2024 zůstávají komfort cestování, vysoké ceny jízdenek a složitost jejich nákupu. Situaci by mohl změnit návrh Evropské komise, který počítá se sjednocením systému prodeje jízdenek napříč evropskými dopravci. Cestující by zároveň získali silnější ochranu například v podobě garantovaných návazných spojů nebo nároku na finanční kompenzace při zpoždění.
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