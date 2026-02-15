České dráhy loni vyplatily za zpoždění rekordní odškodné


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
České dráhy loni vyplatily dosud nejvyšší odškodnění za zpoždění vlaků. Vyplacená částka meziročně vzrostla o 400 tisíc korun na 9,7 milionu. O čtyři tisíce se oproti roku 2024 zvýšil i počet odškodněných cestujících. Loni jich bylo 57 tisíc. České dráhy přitom v roce 2025 jezdily nejpřesněji od roku 2016, uvádí dopravce. Nárůst vyplacené částky vysvětlují mimo jiné inflací, a tedy i růstem cen jízdenek.

„Loni jsme vyplatili celkem 9,7 milionu korun 57 tisícům cestujících,“ řekl ČT24 mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Vyšší počet odškodněných cestujících je podle něj daný tím, že loni došlo k několika událostem, které narušily jízdu vlaků na frekventovaných tratích.

Zmínil například nehodu nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou nebo opakované poškození trakčního vedení v Roudnici nad Labem, které omezilo velmi využívanou trať Praha – Ústí nad Labem. „Počet případů odškodnění vzrostl, i když celkově počet zpožděných vlaků klesl,“ poznamenává.

Vyšší číslo je podle Šťáhlavského způsobené také inflací. „Například jízdenka, která před lety stála sto korun, loni mohla stát sto deset korun,“ podotkl s tím, že odškodné se počítá procentuálně z ceny jízdenky.

Počet zpožděných vlaků byl přitom v roce 2025 nejnižší za posledních devět let. „V mezinárodním měřítku běžně užívané pětiminutové tolerance jelo loni 88,2 procenta vlaků včas. Je to nejlepší údaj od roku 2016 a meziročně je to zlepšení o 0,6 procentního bodu,” říká Šťáhlavský a dodává, že odškodnění za více než hodinové zpoždění byla loni méně než desetina procenta.

Milionové odškodné i u ostatních dopravců

Největší soukromý vlakový dopravce RegioJet loni vyplatil cestujícím odškodné za zpožděné vlaky v řádech milionů korun. „Statisticky se výše kompenzací dlouhodobě pohybuje na srovnatelné úrovni,“ upřesňuje mluvčí společnosti Lukáš Kabát, konkrétní částku ale uvést odmítl. Včasnost vlaků RegioJetu se podle něj pohybuje dlouhodobě mezi devadesáti a pětadevadesáti procenty.

Dopravce LeoExpress loni za zpoždění vlaků vyplatil 885 tisíc korun celkem 6283 cestujícím. „Největší zpoždění v roce 2025 bylo 3. listopadu, kdy došlo ke krádeži kabelů mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi,“ popisuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík a dodává, že kvůli omezení provozu v daném úseku nabraly vlaky několikahodinové zpoždění.

Společnost Arriva vyplatila za zpoždění meziročně o deset procent více. V roce 2025 dala za 285 žádostí 55 tisíc korun, v roce 2024 šlo o 270 žádostí a částku padesát tisíc korun. České televizi to řekl mluvčí Arriva Transport Jan Holub. Nejvyšší zpoždění vlaku měl dopravce 4. července. „U rychlíku linky R21 mezi Turnovem a Prahou s pravidelným odjezdem z Turnova v 10:44 bylo 291 minut, důvodem byl rozsáhlý výpadek elektrické energie na celém území republiky,“ přibližuje Holub.

Zpoždění

Podle dat Správy železnic přijelo loni 89,03 procenta ze všech osobních vlaků včas, tedy s maximálním zpožděním pěti minut. Zpoždění do hodiny mělo loni jeden a půl procenta vlaků. Meziročně se ale vlaky zhoršily o 0,42 procenta, oproti roku 2023 pak o půl procenta.

„Podle evropského nařízení vzniká nárok na kompenzaci, pokud je vlak zpožděný o hodinu a více,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Pokud má vlak zpoždění do dvou hodin, má cestující nárok na kompenzaci a dostane zpět čtvrtinu z ceny jízdenky. Od dvou hodin je to už polovina jízdného. „Dopravce nemusí kompenzaci vyplácet, pokud by její výše byla pod čtyři eura (bezmála sto korun),“ dodává Friebová. LeoExpress a Arriva poskytují odškodnění podle evropských nařízení. U RegioJetu závisí výška odškodnění na délce jízdy i na tom, zda zpoždění způsobil dopravce, nebo někdo jiný.

České dráhy zavedly v roce 2023 automatické odškodnění u elektronicky zakoupených jízdenek. „Cestující tak na rozdíl od běžné praxe a podmínek nemusí u těchto dokladů o odškodné žádat. Je poskytnuto automaticky,“ vysvětluje Šťáhlavský.

Počet odškodnění se tehdy meziročně zvýšil na dvojnásobek a od té doby roste. V roce 2023 vyplatily dráhy 45 tisíc odškodnění ve výši 7,6 milionu korun, o rok později už to bylo 53 tisíc odškodnění ve výši 9,3 milionu korun. „Poskytujeme odškodnění bez ohledu na výši jízdného. To znamená, že odškodníme i cestující, kteří na odškodnění podle nařízení EU nárok nemají,“ dodává mluvčí.

České dráhy loni vyplatily za zpoždění rekordní odškodné

