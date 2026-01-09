Vlaky v Roudnici nad Labem ničily trakční vedení. Nové zabezpečení to má řešit


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Vlaky projíždějící Roudnicí nad Labem by už neměly zastavovat provoz na trati
Zdroj: ČT24

Opakované problémy s vlaky jezdícími na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem by měly skončit. Vozy projíždějící nádražím v Roudnici nad Labem již osmnáctkrát poškodily místní trakční vedení. Strojvůdci totiž nestíhají stáhnout sběrač ze střechy lokomotiv směrem dolů. V určitém úseku ho pak strhne takzvaná hákovnice, visící z vedení, a tím dojde k přerušení provozu. Správa železnic proto připravila řešení.

Projíždějící lokomotivy se zvednutými sběrači můžou dle viceprezidenta Federace strojvůdců Davida Votroubka zavléct elektrické napětí z trati pod opravovaný most, kde můžou zranit pracovníky opravující most. Federace proto usilovala o změnu už od začátku rekonstrukce mostu.

Opakované opravy trakčního vedení se navíc prodražovaly. Ministerstvo dopravy uvedlo, že náprava přichází až teď, protože oprava mostu se protahuje.

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že sběrač stojí okolo 2,5 milionu korun. Vedení nad tratí proto nově dostane namísto hákovnice izolaci v podobě teflonových tyčí za podobnou cenu, dle ministra se tak zabrání přenosu elektřiny ke konstrukci mostu.

Dělníci začnou instalovat prvky nového zabezpečení v příštím týdnu.

