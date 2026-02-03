Počasí v částech Česka komplikuje dopravu


před 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Ledovka komplikuje v úterý ráno dopravu hlavně na západě a severu Středočeského kraje, některé spoje Pražské integrované dopravy nevyjely, očekává se zpoždění. Podle webu dopravniinfo.cz namrzají silnice například na Kladensku, Berounsku nebo v okrese Praha-západ, řidiči by měli být opatrní. Problémy jsou také na jižní Moravě. Silnice tam jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé nejsou sjízdné vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky neobsluhují některé obce.

„Ledovka trápí autobusy hlavně v západní a severní části Středočeského kraje. Slánsko, Kladensko, Berounsko, Rakovnicko, Mělnicko,“ uvedla Pražská integrovaná doprava před sedmou hodinou ráno na síti X.

Nejvíce sypačů mají cestáři aktuálně na Kladensku a Kutnohorsku. „Komunikace jsou mokré po chemickém posypu. Sjízdné se zvýšenou opatrností,“ sdělil ráno Josef Holek ze středočeské správy a údržby silnic.

Policie od rána eviduje v regionu několik nehod, tři osobní auta havarovala například u Slaného na Kladensku, kde je ledovka, nehoda se nicméně obešla bez zranění.

Dopravní problémy na jižní Moravě

Potíže v dopravě jsou kvůli nepříznivému počasí i na jihu Moravy. Brněnští silničáři byli v terénu celou noc a ošetřovali silnice solí a solankou. Nyní by měly být všechny tamní komunikace mokré a sjízdné.

Regionální autobusy nicméně v úterý ráno neobsluhují některé obce na Brněnsku a také Blanensku. Nesjízdná je například silnice souběžná s dálnicí D1 mezi Domašovem a Říčany, také silnice na jih od Brna mezi Ořechovem a Nebovidy.

Celý tento týden je také pro nákladní auta uzavřená silnice druhé třídy na Vyškovsku v obcích Podomí, Ruprechtov, Ježkovice a Drnovice. Policisté na webu zatím žádnou nehodu neevidují.

