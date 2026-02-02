Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku bude v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, hlavně ve středu a ve čtvrtek s deštěm a od vyšších poloh i se sněžením. Teploty přes den se budou držet kolem nuly, v noci bude mrznout. Od středy už meteorologové přes den mráz nečekají, kolem nuly bude nadále v noci. Foukat bude nejsilněji v úterý, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Po většinu týdne očekáváme většinou zataženou oblohu, jen na horách, zejména na Šumavě, se dočkáme na začátku a na konci pracovního týdne i slunečních paprsků. Ve středu se s vysokou pravděpodobností objeví srážky na celém území," sdělil ČHMÚ. Hlavně v severozápadních a západních Čechách může podle meteorologů v polohách nad 500 metrů nad mořem napadnout do osmi centimetrů nového mokrého a těžkého sněhu.
V pondělí a v úterý bude teploměr přes den ukazovat nejčastěji mezi minus dvěma a plus dvěma stupni Celsia, v pondělí na severovýchodě i kolem minus pěti stupňů. Od středy budou podle meteorologů denní teploty většinou slabě až mírně nad bodem mrazu, nejčastěji mezi nulou a pěti stupni. „Ve druhé polovině týdne pak mohou stoupat zejména na jihovýchodě území až nad šest stupňů Celsia,“ avizoval ČHMÚ.
Noci budou mrazivé, ale stále méně
Noci budou zpočátku dál mrazivé, tedy s teplotami do minus pěti stupňů Celsia a na severovýchodě až kolem minus osmi stupňů. Od středy už budou noční a ranní minimální teploty nejčastěji jen slabě pod nulou – do minus dvou stupňů. Až k minus čtyřem budou padat v západní polovině Čech.
Silnější vítr meteorologové očekávají v úterý na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě. V nárazech může mít rychlost až 55 kilometrů v hodině, večer zeslábne.