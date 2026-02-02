Převážně na Vysočině se od večera bude tvořit námraza


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se bude od pondělního večera při zesilujícím větru tvořit námraza. Může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví, stromů nebo trhání drátů elektrického vedení.

„Večer se při zesilujícím jihovýchodním až východním větru a nízké základně oblačnosti začne zvýrazňovat zejména na Českomoravské vrchovině a jejím návětří tvorba námrazy, jejíž dopady mohou být ještě zesíleny sněžením a lokálně i mrznoucím mrholením. V úterý večer bude vítr částečně slábnout, ale tvorba námrazy může v menší míře pokračovat ještě během středy,“ upřesnili meteorologové.

Upozornění před silnou námrazou platí od pondělních 18:00 zejména pro Vysočinu a pro východní okresy Jihočeského kraje, jihovýchod Pardubického a sever Jihomoravského kraje.

Ledovka, náledí, námraza. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?
Ledovka

Výběr redakce

Německo zadrželo pět podezřelých z obcházení protiruských sankcí

Německo zadrželo pět podezřelých z obcházení protiruských sankcí

před 36 mminutami
Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

04:01Aktualizovánopřed 40 mminutami
Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

před 1 hhodinou
Izrael otevřel přechod Rafah pro pěší, limit je 50 Palestinců denně

Izrael otevřel přechod Rafah pro pěší, limit je 50 Palestinců denně

před 1 hhodinou
Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

06:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

před 3 hhodinami
Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

před 3 hhodinami
Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován Přibyl

Novým pražským arcibiskupem a primasem českým byl jmenován dosavadní litoměřický biskup a bývalý generální sekretář České biskupské konference (ČBK) Stanislav Přibyl. Nahradí Jana Graubnera, který úřad zastával od roku 2022.
před 28 mminutami

Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO) projedná v pondělí vláda. Mají mimo jiné prodloužit o tři měsíce dobu, kterou mají úřady práce na přepočítání dosavadních příspěvků na superdávku. Kabinet projedná i modernizaci vojenského letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH. Před zasedáním kabinetu se jako každý týden sešla koaliční rada. Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura po ní řekl, že plánuje upravit pozměňovacím návrhem parametry připravovaného zmrazení platů politiků.
04:01Aktualizovánopřed 40 mminutami

Převážně na Vysočině se od večera bude tvořit námraza

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se bude od pondělního večera při zesilujícím větru tvořit námraza. Může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví, stromů nebo trhání drátů elektrického vedení.
před 57 mminutami

Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

Střelec v Chřibské na Děčínsku způsobil v budově městského úřadu škody za několik set tisíc korun, uvedl starosta Jan Machač (nez.). Pokračují práce na odstraňování následků tragické události. Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. V omezeném režimu se zřejmě znovu otevře v týdnu od 16. února. Po střelbě z 19. ledna zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.
před 1 hhodinou

Je poslední den pro přiznání k dani z nemovitosti

Pondělí 2. února je posledním termínem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká těch, kteří loni získali novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její úpravy, které ovlivňují výši daně. Daň je splatná 1. června. Pokud ji finanční úřad vyměří nad pět tisíc korun, lze ji rozdělit do splátek, kdy první je splatná 1. června a druhá do konce listopadu.
před 1 hhodinou

V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

Jedenáct lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov podalo v pondělí 2. února výpověď. Už dříve tak učinili někteří lékaři chirurgického oddělení, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace. Poskytování zdravotní péče podle vedení nemocnice v tuto chvíli ohrožené není. Výpovědní lhůta lékařů je dvouměsíční.
před 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Macinkových zprávách

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali textové zprávy zveřejněné prezidentem Petrem Pavlem, které si vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Dalším tématem debaty byla sbírka Čechů na generátory pro Ukrajinu, která se vypořádává s následky ruských útoků na energetiku. Hosté hovořili také o aktuálním průzkumu mapujícím priority dětí. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, herečka Sarah Haváčová, komentátor a komik Luděk Staněk, herečka Bára Štěpánová a bývalý ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Václava Klause Ladislav Jakl. Pořadem provázela Klára Radilová.
před 3 hhodinami

Hasiči našli ve Fakultní nemocnici Brno řadu porušení protipožárních předpisů

Hasiči po prověrce výškové budovy ve Fakultní nemocnici Brno poukázali na řadu porušení protipožárních předpisů. Podle protokolu, který získaly Seznam Zprávy, neměly požární a evakuační výtahy pravidelné kontroly. Dveře, které mají bránit šíření kouře a žáru, zůstávaly otevřené. V únikových cestách byly odložené věci a kouřilo se tam.
před 3 hhodinami
Načítání...