Převážně na Vysočině se od večera bude tvořit námraza

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se bude od pondělního večera při zesilujícím větru tvořit námraza. Může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví, stromů nebo trhání drátů elektrického vedení.
„Večer se při zesilujícím jihovýchodním až východním větru a nízké základně oblačnosti začne zvýrazňovat zejména na Českomoravské vrchovině a jejím návětří tvorba námrazy, jejíž dopady mohou být ještě zesíleny sněžením a lokálně i mrznoucím mrholením. V úterý večer bude vítr částečně slábnout, ale tvorba námrazy může v menší míře pokračovat ještě během středy,“ upřesnili meteorologové.
Upozornění před silnou námrazou platí od pondělních 18:00 zejména pro Vysočinu a pro východní okresy Jihočeského kraje, jihovýchod Pardubického a sever Jihomoravského kraje.