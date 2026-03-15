Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Focení, sociální sítě, poslech hudby, on-line nákupy nebo zdravotnické aplikace. Mezi seniory roste zájem o kurzy zacházení s chytrými telefony, potvrdili ČT oslovení organizátoři lekcí. Nejčastěji se penzisté učí v malých skupinách, existuje ale také možnost individuálních konzultací nebo jednorázových přednášek.

„Mění se zájem o zaměření kurzů, kdy se do popředí dostává chytrý telefon a umělá inteligence,“ potvrdila pro ČT mluvčí pražského IT Centra Elpida Eva Vodáková. Aktuálně zde podle údajů z webu společnosti nabízí pět kurzů s chytrými telefony, zatímco s počítači už pouze jediný. Ceny se pohybují okolo sta až 200 korun za lekci, záleží na konkrétní náplni.

Senioři se kromě základních funkcí zajímají i o konkrétní věci, centrum proto otevírá i specificky zaměřené kurzy jako například na nákup potravin on-line, poslech hudby a mluveného slova, práci s aplikací Záchranka nebo k fungování sociálních sítí. Ty chtějí senioři podle lektorky Elpidy Terezie Vošalíkové ovládat zejména pro větší kontakt s rodinou a přáteli. „Hlavní snaha je, aby byli senioři soběstační, aby si dokázali věci na chytrém telefonu sami najít nebo nastavit a nemuseli si říkat o pomoc někoho dalšího,“ poznamenala Vošalíková.

Počty kurzů v Elpidě se i s ohledem na kapacitu v průběhu let moc nemění. Centrum spíš reaguje na poptávku a zájem. Organizátoři proto nepočítají jenom se začátečníky, ale nabízí i lekce pro zdatnější uživatele. „Profesně jsem se zaobíral výpočetní technikou, takže mě zajímá další vývoj a nejmodernější technologie,“ popsal absolvent kurzu pro pokročilé Tomáš Reinhard. Sám se hlásí například na kurzy využití umělé inteligence v praxi nebo použití nových funkcí v telefonu.

Poradenství na dálku zdarma

Kurzy nabízí seniorům i organizace Maltézská pomoc. „Loni jsme měli 29 kurzů s telefony, zatímco v roce 2023 jich bylo jen dvanáct,“ uvedl koordinátor Karel Čapka. Společnost je nabízí prostřednictvím projektu Moderní senior a vyučuje v Olomouci, Prostějově, Jeseníku a Velké Bystřici. Cena kurzu je 1200 korun – celkem jde o sedm setkání, vždy po dvou hodinách.

„Lidé se k nám hlásí, a jakmile máme dostatek zájemců, tak se domluvíme s lektorem a spustíme kurz,“ doplnil Čapka s tím, že skupiny se naplňují průběžně. Menší nápor je během Vánoc a také v létě, kdy například penzisté hlídají vnoučata nebo tráví čas na chatách.

V Olomouckém kraji nabízí organizace také individuální poradenství: „Senior může přijít za námi, my za ním nebo se to pokusíme vyřešit i on-line,“ poznamenal Čapka. Pokud požadavek vyřeší na dálku, je poradenství bezplatné, jinak vyjde na sto korun za hodinu. Požadavky jsou podle něho různé – od pomoci s nastavením až po výběr nového zařízení.

Zájem o univerzity třetího věku roste, školy vypsaly přes 1600 kurzů
Univerzita třetího věku

Lektoři se přizpůsobí i konkrétním požadavkům

V Brně učí ovládání chytrého telefonu například organizace Spokojený senior. Loni zde podle členky představenstva Terezy Kozderové absolvovalo kurz třicet seniorů – o sedm více než o rok dříve. Kromě bezpečného a jistého ovládání mobilu řeší účastníci s lektorem i to, o co sami projeví zájem. Jde například o QR kódy nebo mobilní data na úkor Wi-Fi. „Každý účastník navíc obdrží tištěná skripta, která může doma kdykoli využít,” dodala Kozderová. Lektory jsou podle ní především studenti vysokých škol.

V Ostravě-Vítkovicích nabízí seniorům kurzy s moderními technologiemi spolek Druhé Svítání. Doučování s mobilními telefony řeší individuálně: „Senior si zavolá, dohodneme si schůzku a on na ní řekne, co by konkrétně potřeboval vědět, naučit se,“ přiblížil ředitel organizace a zároveň školitel Miroslav Pietok. „Obecně je zajímá internet, fotky, e-mail, co znamenají a umí jednotlivé předinstalované programy a podobně,“ vyjmenoval. Zájem o služby podle něj roste. Na otevření kurzů ale spolek aktuálně nemá prostředky.

V Česku startuje mezinárodní projekt sebeobrany pro seniory
Ilustrační snímek

Školitelé jezdí i na jednorázové semináře

O zlepšování technologických dovedností seniorů se po celé republice dlouhodobě snaží také nezisková organizace Moudrá Sovička. „V roce 2015 jsme začínali pravým a levým tlačítkem myši na stolních PC. Nyní řešíme instalace aplikací, jako je Záchranka, posílání a sdílení fotek přes WhatsApp a podobně,“ řekl ČT předseda Moudré sovičky Tomáš Hubálek. „Velkou částí našich aktivit jsou čtyřhodinové semináře pro dvanáct až patnáct účastníků, kde si každý senior na svém zařízení vyzkouší základní ovládání, ale i instalaci důležitých a zajímavých aplikací,“ dodal.

Semináře nabízí organizace pro začátečníky i pokročilé a konají se na místech podle domluvy, například i s obcemi nebo školami, které lekce zprostředkují. Moudrá Sovička spolupracuje také se Sdružením knihoven a knihovnami v Praze, kde některé své akce pořádá. „Přes 75 procent účastníků prvního semináře má zájem o pokračující,“ tvrdí Hubálek. Až desetina seniorů se ale podle něj na semináře naopak nedostane a musí tak čekat na další termíny.

AI, sport nebo jazyky lákají. Některé univerzity třetího věku hlásí hned plno
Ilustrační foto

Moudrá Sovička pro výjezdy zřídila i takzvané mobilní centrum. Podle Hubálka se jedná o „pojízdnou učebnu“, která slouží pro výpomoc na různých akcích, jako je Den pro seniory nebo Den zdraví. „Dále vyrážíme na akce například do menších obcí, kam přijedeme s mobilním centrem pro seniory na určené místo, a oni chodí se svými dotazy a zařízeními za námi,“ přiblížil. Ročně takto realizují přes deset výjezdů.

Výběr redakce

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

před 18 mminutami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cirkulární ekonomiku

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cirkulární ekonomiku

před 39 mminutami
Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

03:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

před 1 hhodinou
V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

01:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Českého lva pro nejlepší film vyhrál Karavan

Českého lva pro nejlepší film vyhrál Karavan

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Armáda nabírá nové posily

Armáda nabírá nové posily

před 2 hhodinami
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

před 1 hhodinou

Armáda nabírá nové posily

Letošní plán armády je získat 2100 nových vojáků z povolání. Už teď v březnu hlásí, že se jí to z větší části daří. Na rozdíl od minulých let, kdy byl nábor slabší. Podle generálního štábu pomáhá jednodušší příjem nováčků, růst platů, ale i větší povědomí o možnostech služby. Třeba tento víkend se vojsko prezentuje i na festivalu Comic-Con v Praze.
před 2 hhodinami

Samosprávám zůstává dost peněz. Schillerová je chce motivovat k investicím

Hospodaření obcí a krajů loni skončilo v přebytku 13,5 miliardy korun, vyplývá z dat, která získala ČT. Jde o pokračování trendu, kdy samosprávy kumulují poslední roky rekordní úspory. Finanční zůstatky na účtech obcí se za posledních čtrnáct let více než zčtyřnásobily, investice ale za tu dobu vzrostly pouze dvaapůlkrát. Kraje včetně příspěvkových organizací tak měly na konci loňského roku úspory přes 104 miliard korun, Praha 183 miliard a ostatní obce celkem 250 miliard.
před 11 hhodinami

VideoVycházka Prahou připomněla první Wintonovu záchranu židovských dětí

K výročí první záchrany dětí organizované Nicholasem Wintonem se symbolicky konala první procházka po jeho stopách Prahou. Prohlídky bude Muzeum paměti XX. století pořádat i v budoucnu. Vlak s prvními dvaceti dětmi opustil Prahu přesně před 87 lety. Winton a jeho spolupracovníci zachránili nakonec 669 dětí, a to převážně židovského původu.
před 12 hhodinami

VideoSdílená dálniční známka není priorita, říká ministr dopravy

Vládní koalice se pře kvůli zavádění takzvané flotilové, tedy sdílené, dálniční známky, kterou kabinet slíbil v programovém prohlášení. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že to teď nejde kvůli legislativě a technickým možnostem. „Já si myslím, že tady to není absolutní priorita,“ řekl v rozhovoru pro Týden v politice moderovaném Martinem Šnajdrem. Zástupci hnutí ANO by ale sdílení chtěli zavést už od příštího roku. Opozice takovou možnost kritizuje.
před 19 hhodinami

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Změny klimatu, dopady nástupu umělé inteligence, rusko-ukrajinská válka a teď i konflikt s Íránem. Lidé v současném světě čelí enormní vlně negativních zpráv. Psycholožka Alena Slezáčková radí nasadit mediální dietu, tedy vybalancovat míru informací a nenechat se jimi zahltit. Naopak varuje před permanentním scrollováním na mobilu. Před malými dětmi by se situace neměla bagatelizovat, míní rovněž psycholožka.
před 22 hhodinami

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Poslanci vládní koalice připravují návrh zákona, dle kterého by se měly organizace se zahraničními vazbami povinně registrovat. Návrh zákona budí kontroverze. Opozice se plánuje obrátit na Ústavní soud, pokud zákon bude implementován. Debaty v Událostech, komentářích se zúčastnili místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle Vondráčka se nejedná o šikanu občanů, avšak přiznává, že první verze zákona je napsaná příliš vágně. Richterová oponovala, že účelem zákona je mít „klacek na nepohodlné“. Diskuzi moderoval Daniel Takáč.
před 23 hhodinami

UHN1JEDU nebo PIV0TEKA. Značek na přání výrazně přibylo

Obce loni vydaly rekordních téměř sedm tisíc registračních značek na přání. Podle dat ministerstva dopravy je to o tisíc více než v roce 2024. Za deset let, kdy řidiči mají možnost o značku na přání požádat, se jich do provozu dostalo zhruba 46 tisíc. Na silnicích tak jezdí vozidla například se značkou CHC1KAFE nebo MAMHLAD1.
včera v 09:00
Načítání...