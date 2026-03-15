Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači

Focení, sociální sítě, poslech hudby, on-line nákupy nebo zdravotnické aplikace. Mezi seniory roste zájem o kurzy zacházení s chytrými telefony, potvrdili ČT oslovení organizátoři lekcí. Nejčastěji se penzisté učí v malých skupinách, existuje ale také možnost individuálních konzultací nebo jednorázových přednášek.
„Mění se zájem o zaměření kurzů, kdy se do popředí dostává chytrý telefon a umělá inteligence,“ potvrdila pro ČT mluvčí pražského IT Centra Elpida Eva Vodáková. Aktuálně zde podle údajů z webu společnosti nabízí pět kurzů s chytrými telefony, zatímco s počítači už pouze jediný. Ceny se pohybují okolo sta až 200 korun za lekci, záleží na konkrétní náplni.
Senioři se kromě základních funkcí zajímají i o konkrétní věci, centrum proto otevírá i specificky zaměřené kurzy jako například na nákup potravin on-line, poslech hudby a mluveného slova, práci s aplikací Záchranka nebo k fungování sociálních sítí. Ty chtějí senioři podle lektorky Elpidy Terezie Vošalíkové ovládat zejména pro větší kontakt s rodinou a přáteli. „Hlavní snaha je, aby byli senioři soběstační, aby si dokázali věci na chytrém telefonu sami najít nebo nastavit a nemuseli si říkat o pomoc někoho dalšího,“ poznamenala Vošalíková.
Počty kurzů v Elpidě se i s ohledem na kapacitu v průběhu let moc nemění. Centrum spíš reaguje na poptávku a zájem. Organizátoři proto nepočítají jenom se začátečníky, ale nabízí i lekce pro zdatnější uživatele. „Profesně jsem se zaobíral výpočetní technikou, takže mě zajímá další vývoj a nejmodernější technologie,“ popsal absolvent kurzu pro pokročilé Tomáš Reinhard. Sám se hlásí například na kurzy využití umělé inteligence v praxi nebo použití nových funkcí v telefonu.
Poradenství na dálku zdarma
Kurzy nabízí seniorům i organizace Maltézská pomoc. „Loni jsme měli 29 kurzů s telefony, zatímco v roce 2023 jich bylo jen dvanáct,“ uvedl koordinátor Karel Čapka. Společnost je nabízí prostřednictvím projektu Moderní senior a vyučuje v Olomouci, Prostějově, Jeseníku a Velké Bystřici. Cena kurzu je 1200 korun – celkem jde o sedm setkání, vždy po dvou hodinách.
„Lidé se k nám hlásí, a jakmile máme dostatek zájemců, tak se domluvíme s lektorem a spustíme kurz,“ doplnil Čapka s tím, že skupiny se naplňují průběžně. Menší nápor je během Vánoc a také v létě, kdy například penzisté hlídají vnoučata nebo tráví čas na chatách.
V Olomouckém kraji nabízí organizace také individuální poradenství: „Senior může přijít za námi, my za ním nebo se to pokusíme vyřešit i on-line,“ poznamenal Čapka. Pokud požadavek vyřeší na dálku, je poradenství bezplatné, jinak vyjde na sto korun za hodinu. Požadavky jsou podle něho různé – od pomoci s nastavením až po výběr nového zařízení.
Lektoři se přizpůsobí i konkrétním požadavkům
V Brně učí ovládání chytrého telefonu například organizace Spokojený senior. Loni zde podle členky představenstva Terezy Kozderové absolvovalo kurz třicet seniorů – o sedm více než o rok dříve. Kromě bezpečného a jistého ovládání mobilu řeší účastníci s lektorem i to, o co sami projeví zájem. Jde například o QR kódy nebo mobilní data na úkor Wi-Fi. „Každý účastník navíc obdrží tištěná skripta, která může doma kdykoli využít,” dodala Kozderová. Lektory jsou podle ní především studenti vysokých škol.
V Ostravě-Vítkovicích nabízí seniorům kurzy s moderními technologiemi spolek Druhé Svítání. Doučování s mobilními telefony řeší individuálně: „Senior si zavolá, dohodneme si schůzku a on na ní řekne, co by konkrétně potřeboval vědět, naučit se,“ přiblížil ředitel organizace a zároveň školitel Miroslav Pietok. „Obecně je zajímá internet, fotky, e-mail, co znamenají a umí jednotlivé předinstalované programy a podobně,“ vyjmenoval. Zájem o služby podle něj roste. Na otevření kurzů ale spolek aktuálně nemá prostředky.
Školitelé jezdí i na jednorázové semináře
O zlepšování technologických dovedností seniorů se po celé republice dlouhodobě snaží také nezisková organizace Moudrá Sovička. „V roce 2015 jsme začínali pravým a levým tlačítkem myši na stolních PC. Nyní řešíme instalace aplikací, jako je Záchranka, posílání a sdílení fotek přes WhatsApp a podobně,“ řekl ČT předseda Moudré sovičky Tomáš Hubálek. „Velkou částí našich aktivit jsou čtyřhodinové semináře pro dvanáct až patnáct účastníků, kde si každý senior na svém zařízení vyzkouší základní ovládání, ale i instalaci důležitých a zajímavých aplikací,“ dodal.
Semináře nabízí organizace pro začátečníky i pokročilé a konají se na místech podle domluvy, například i s obcemi nebo školami, které lekce zprostředkují. Moudrá Sovička spolupracuje také se Sdružením knihoven a knihovnami v Praze, kde některé své akce pořádá. „Přes 75 procent účastníků prvního semináře má zájem o pokračující,“ tvrdí Hubálek. Až desetina seniorů se ale podle něj na semináře naopak nedostane a musí tak čekat na další termíny.
Moudrá Sovička pro výjezdy zřídila i takzvané mobilní centrum. Podle Hubálka se jedná o „pojízdnou učebnu“, která slouží pro výpomoc na různých akcích, jako je Den pro seniory nebo Den zdraví. „Dále vyrážíme na akce například do menších obcí, kam přijedeme s mobilním centrem pro seniory na určené místo, a oni chodí se svými dotazy a zařízeními za námi,“ přiblížil. Ročně takto realizují přes deset výjezdů.