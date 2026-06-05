Vamberecká krajka má evropskou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku, informoval mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do sedmnáctého století.

„Vamberecká krajka je nově zaregistrována na evropské úrovni jako chráněné zeměpisné označení. Stala se tak prvním řemeslným výrobkem v Česku, který získal tuto formu ochrany podle nové evropské legislativy umožňující chránit také řemeslné a průmyslové výrobky,“ uvedl Lechmann.

Spotřebitelé podle něj znají chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu především u potravin. „Mezi nejznámější české příklady patří Hořické trubičky, Pardubický perník nebo České pivo,“ vyjmenoval. Nová evropská legislativa rozšířila možnost této ochrany také na řemeslné a průmyslové výrobky.

Výrobci pardubického perníku bojují s náklady i nedostatkem lidí
Pardubický perník

„Chráněné zeměpisné označení je určeno k použití všem výrobcům paličkované krajky v Orlických horách a Podorlicku, kteří uchovávají dovednost zdejšího jedinečného řemesla a výjimečný charakter krajky. Zákazníkům pak označení dokládá výjimečnost a kvalitu výrobku se zaručeným původem v regionu,“ uvedla zpracovatelka přihlášky a etnoložka Muzea krajky ve Vamberku Martina Rejzlová.

Podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, kulturu a cestovní ruch Jiřího Štěpána (HLAS samospráv) udělené chráněné zeměpisné označení vamberecké krajce podtrhuje její význam na evropské úrovni. „Vamberecká krajka je s naším krajem pevně spojena nejen jako řemeslo, ale doslova jako umění,“ řekl Štěpán.

Výroba krajky jako zdroj obživy je stále náročnější

Zájem o rukodělnou techniku paličkování podle zástupců kraje a města Vamberk přetrvává, samotná výroba krajky jako zdroj obživy je však stále náročnější. Krajkářství totiž vyžaduje mimořádné množství času, trpělivosti a odborné zručnosti. „Věříme proto, že chráněné zeměpisné označení pomůže zvýšit zájem o toto řemeslo,“ uvedl starosta Vamberka Jan Rejzl (Společně pro Vamberk). Město je zřizovatelem krajkářské školy, která tam nepřetržitě funguje od konce devatenáctého století. Vamberk patří mezi nejvýznamnější centra daného řemesla v tuzemsku.

Muzeum krajky ve městě funguje od dubna samostatně, před tím bylo součástí krajského Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Důvodem osamostatnění je snaha kraje o posílení instituce, která přibližuje tuto tradici. Muzeum dokumentuje krajkářství na území celého Česka, přičemž Vamberecko je přirozeným centrem tohoto řemesla s nejsilněji dochovanou živou tradicí. Podle hejtmanství je cílem osamostatnění muzea také zintenzivnit spolupráci muzea s dalšími kulturními institucemi a úsilí o zapsání krajkářství na seznam UNESCO.

Končí družstevní výroba vamberecké krajky. Tradici udržuje ještě zájmová škola
Paličkování ve Vamberku

S vambereckým krajkářstvím se lze seznámit například při Mezinárodních krajkářských slavnostech, které se ve městě konají 26. a 27. června.

Tradice je na Vamberecku dochována od sedmnáctého století, krajky se od druhé poloviny devatenáctého do začátku dvacátého století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V roce 1889 otevřela První česká krajkářská škola, z jejích sbírek vzniklo v roce 1929 muzeum krajky.

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