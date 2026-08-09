Vyčerpané české turisty v Rakousku zachraňovaly vrtulníky

O dvou víkendových případech letecké záchrany českých turistů v rakouských Alpách v neděli informují tamní média. Čtveřice Čechů se v sobotu dostala do potíží při túře pod horou Traunstein, a nakonec byla zcela vyčerpaná. Turisté podle serveru Kronen Zeitung přecenili své síly a příliš spoléhali na navigační aplikaci. Ve druhém případě zasahoval policejní vrtulník u české rodiny s vyčerpanou desetiletou dívkou na hoře Grosser Donnerkogel, píše server MeinBezirk.
V sobotu ráno se čtveřice Čechů – muži ve věku 27 a 22 let a dvě dvaadvacetileté ženy – vydala po stezce Naturfreundesteig k horské chatě Gmundnerhütte na Traunsteinu. Skupina měla v plánu zdolat ferratu Traunsee a trasu si předem naplánovala pomocí aplikace.
Kolem poledne horolezci sestoupili po stezce Hernlersteig k začátku zajištěné cesty. Záhy si uvědomili, že by pro ně ferrata byla příliš náročná, a rozhodli se změnit plány a sestoupit do údolí po neznačené stezce.
V nadmořské výšce 1249 metrů však čeští alpinisté zabloudili a nemohli pokračovat. Obě ženy si navíc již stěžovaly na vyčerpání. V nastalé situaci 22letý muž kolem 19:50 zavolal tísňovou linku. Letecké policii se podařilo všechny čtyři osoby zachránit a vrtulníkem je přepravit do údolí.
Kvůli vyčerpání desetileté dívky musela v sobotu večer letecká policie zachraňovat také českou rodinu z ferraty na hoře Grosser Donnerkogel. Podle policie se rodina vydala na začátek ferraty v sobotu kolem 11:00. Po dosažení vrcholu muž, jeho přítelkyně a dcera sestoupili po značené standardní trase. Na křižovatce v nadmořské výšce přibližně 2000 metrů však omylem odbočili směrem ke Strichkogelu.
Kolem 18:30 rodina kvůli rostoucímu vyčerpání desetileté dívky zavolala tísňovou linku. Po rozhovoru s horskou policií chtěli nejdřív všichni tři sestoupit vlastními silami. Protože se však stav dcery nadále zhoršoval, v 19:15 znovu zalarmovali záchranné složky. Letecká policejní služba české turisty zachránila a bezpečně je dopravila dolů do údolí.