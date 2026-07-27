„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

Téměř sedm měsíců po přijetí eura se ukazuje, jak nová měna proměnila finanční návyky Bulharů. Podle ekonomů vzrostly vklady domácností téměř o dvacet procent a na konci března dosáhly bezmála 55,7 miliardy eur (přibližně 1,35 bilionu korun). Rostou také spotřebitelské úvěry. Přesto má mnoho lidí pocit, že jim peníze docházejí rychleji a že nyní utrácejí až dvakrát více.
Jevgenia Alexandrová uvedla, že výdaje její rodiny se od zavedení eura zdvojnásobily. „Poměrně hodně cen se víceméně jednoduše převedlo z leva na euro. Z dvaceti levů (asi 250 korun) se stalo dvacet eur (přibližně 500 korun),“ popsala. Podobnou zkušenost má i Canka Penevová. „Kupujeme stejné věci jako dřív, i když jsou teď dražší,“ sdělila.
Podle některých Bulharů je stále obtížnější také něco ušetřit. „Nejdřív si člověk musí vydělat, aby mohl spořit. Jak jinak by měl něco ušetřit? V současnosti je to téměř nemožné,“ sdělil jeden z oslovených.
Pohled ekonomů
Statistiky však ukazují poněkud jiný obraz. Za poslední rok vzrostly bankovní vklady domácností téměř o dvacet procent. Podle ekonomů to ale nemusí nutně znamenat, že Bulhaři začali více spořit. Část nárůstu může souviset s tím, že lidé před přijetím eura ukládali hotovost v levech mimo bankovní účty a následně ji vložili do bank.
„Víme, že velká část levů v oběhu – přes 90 procent – skončila v bankách a následně je stáhla centrální banka. Část těchto peněz byla nejspíš předtím uložená někde v taškách a podobně,“ vysvětluje Petar Ganev, vedoucí výzkumný pracovník Institutu pro tržní ekonomiku.
Od začátku roku zároveň rostou spotřebitelské úvěry. Podle Ganeva vede vyšší dostupnost půjček k větší spotřebě, která může následně přispívat také k růstu cen. „Tento snadný přístup k penězům nemusí mít vždy pozitivní dopad,“ upozorňuje.
Naopak počet hypotečních úvěrů poskytnutých na nákup bydlení klesl na polovinu. Ekonomka Jelena Stavrová upozornila, že prudký růst počtu transakcí a cen za metr čtvereční rezidenčních nemovitostí, který Bulharsko zaznamenávalo před Novým rokem, vystřídal výrazný propad. „Bulhaři pociťují nejistotu,“ vysvětluje.
Podle ekonomů proto některé domácnosti stále odkládají větší nákupy a investice a čekají, až si na novou měnu zvyknou.
Článek od BNT, poprvé byl publikovaný 27. července 2026 11:21 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.