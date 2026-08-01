Představitelé dvaadvaceti států EU chtějí jednání ministrů o situaci v Ceutě


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie včetně Česka vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci, která nastala tento týden ve španělském městě na africkém kontinentu Ceuta. Vyplývá to z textu, který v sobotu zveřejnila italská vláda. O jednání ministrů vnitra požádal v jiném dopise unijním špičkám i španělský premiér Pedro Sánchez.

Signatáři, mezi kterými je německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk či šéf tuzemské vlády Andrej Babiš (ANO), v dopise vyjadřují vážné obavy ohledně dění v Ceutě, kam za jeden den přišlo z Maroka padesát až šedesát tisíc lidí. Skoro všichni migranti však podle Madridu Ceutu den poté opět opustili.

„Nemůžeme připustit masové překročení hranice, zneužívání migrace či jiné hybridní hrozby vyvolávající dojem, že nelegální vstup do Evropské unie je možný,“ stojí v dokumentu.

Itálie zavedla dočasné kontroly pro mimoevropské příchozí ze Španělska
Migranti přicházející z Maroka při vstupu do španělské Ceuty

Podle signatářů státy mají povinnost nelegální migraci potírat. „Události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu,“ stojí v textu, který požaduje mimořádné jednání na dálku unijních ministrů vnitra. To by mělo svolat irské předsednictví Rady Evropské unie.

Rokovat chce i Sánchez

O jednání podle španělských médií požádal i tamní premiér Sánchez, který rovněž zaslal dopis do Bruselu, „Většina (zemí EU) nám projevila podporu a solidaritu a nabídla nám pomoc. Jiné se naopak rozhodly zaútočit na Španělsko a žádat jeho dočasné vyloučení ze schengenského prostoru,“ napsal podle médií.

Do Maroka se vrátili téměř všichni migranti z Ceuty, tvrdí španělská vláda
Voják střeží hranici v Ceutě

Premiéři a prezidenti v dopise uznávají, že žádný z migrantů, kteří překročili hranici v Ceutě ve čtvrtek, se nedostal na evropský kontinent. Mezi opatřeními, která jsou připraveni přijmout, zmiňují obnovu dočasných kontrol na vnitřních hranicích v schengenském prostoru.

Mezi signatáři nejsou představitelé Portugalska, Irska, Španělska, Francie a Lucemburska.

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