U ženy je podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Resort: Veřejnosti riziko nehrozí

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka, informovalo v sobotu odpoledne ministerstvo zdravotnictví (MZd).
„Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení této nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko,“ sdělila mluvčí MZd Naďa Chattová s tím, že vše probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů.
Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen, přijatá opatření se týkají jen pacientky. Ministerstvo je v úzkém kontaktu s oběma nemocnicemi, orgány ochrany veřejného zdraví a složkami integrovaného záchranného systému. Na převozu pacientky do Prahy spolupracují hasiči.
Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří dle příslušné definice mimo jiné různé exotické infekční choroby, například horečka dengue, různé krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné, do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.