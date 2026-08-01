Roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Podle některých realitních portálů vzrostl jejich prodej meziročně až o 40 procentních bodů. Vedle tradičně nejžádanějších Krkonoš nebo Šumavy lidé častěji pořizují i chaty a chalupy v Jeseníkách, Beskydech, na Křivoklátsku, Kokořínsku nebo v jižních Čechách. V první polovině roku se v tuzemsku prodalo zhruba 1700 chat a chalup v celkové hodnotě přesahující pět miliard korun. Průměrná cena jedné nemovitosti se vyšplhala ke třem milionům.
V Libereckém kraji jsou ceny ještě o milion vyšší. Nahoru je táhne popularita Jizerských hor a západních Krkonoš. Přesto meziročně prodej v regionu vzrostl o dvě třetiny. Zvyšující se zájem realitní portály pozorují také v případě Jeseníků. Naopak nejdostupnější jsou chaty a chalupy na Vysočině a v Ústeckém a Pardubickém kraji. Tam přitom meziročně počet prodejů stoupl nejvíc – o 82 procentních bodů.