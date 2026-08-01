Od srpna se začíná vyplácet superdávka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

V pátek skončilo přechodné období, během kterého lidé pobírali původní dávky státní sociální pomoci. Od soboty, tedy od srpna, se začíná vyplácet takzvaná superdávka. Ta začala platit už v říjnu loňského roku a má nahradit čtyři dosavadní dávky, tedy příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.

„Jedná se o největší změnu dávkového systému za posledních mnoho let, desítky let. Jedná se o nové posuzování, nový způsob podávání žádostí, jedná se o prvek digitalizace – skutečně těch změn je hodně a klientů se to dotýká,“ sdělila manažerka z Charity ČR Iva Kuchyňková. 

Senát ve středu schválil, že podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech, nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let. Změny mají přinést podle ministerstva práce a sociálních věcí zejména přesnější a spravedlivější systém určování nákladů bydlení. Předlohu dostane k podpisu prezident Petr Pavel. 

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Zdroj: ČT24

Zranitelné domácnosti mohou být zvýhodněné ve složce na bydlení, v bonusu na dítě a v energetickém paušálu. Rozšíření skupiny o samoživitele s dětmi do 15 let místo do sedmi let zdůvodňují autoři úpravy tím, že děti do tohoto věku jsou stále do značné míry závislé na péči rodiče. „Cílem navrhované změny je posílit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem osamělých rodičů, snížit riziko jejich sociálního vyloučení a podpořit stabilní výchovné prostředí pro děti,“ stojí v důvodové zprávě. 

Takzvané normativy na bydlení, tedy horní hranice pro výpočet podpory, se už nebudou určovat podle celkového počtu obyvatel bydliště. Nyní se liší pro místa do 69 999 obyvatel, nad 70 tisíc obyvatel a pro Prahu a Brno. Nově se normativní nájemné stanoví pro okresy. Novela pak výslovně odstraní situace, kdy může být ve stejném okrese normativní nájemné vypočtené pro domácnost s vyšším počtem členů nižší než pro domácnost s menším počtem členů. 

Změny budou stát podle důvodové zprávy do tří miliard korun navíc. Podle podkladů se rozpočet kvůli neznámým dopadům superdávky sestavil s rezervou a částka v něm už je. 

Při přepočtu na superdávku se snížila podpora 57 procentům příjemců, uvádí MPSV
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