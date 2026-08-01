Požár v řeckém letovisku dosáhl moře, ve Francii pomůžou i ukrajinští hasiči

Jih Evropy během vlny veder a sucha dál sužují požáry. Hasiči dle médií druhým dnem zasahují u Korintského zálivu v řeckém letovisku Porto Germeno. Z oblasti se v noci na sobotu několik lidí evakuovalo za použití lodě. Dál masivně hoří i ve francouzském departementu Gironde. Situace tam stále není pod kontrolou, ale po poměrně klidné páteční noci se oheň dál nerozšířil. Další požár zuří v departementu Var, je stále aktivní a od pátečního odpoledne spálil 1250 hektarů. Ve Francii pomůže poprvé tým ukrajinských hasičů.
Situaci u Korintského zálivu v Řecku komplikuje silný vítr, který pomáhá šíření ohně a ztěžuje zásahy ze vzduchu. Některé stroje tak byly převeleny k zásahům proti požárům v jiných částech Řecka, uvedl mluvčí hasičů. Hoří třeba i na Krétě.
Požár u města Porto Germeno se začal šířit velmi rychle v pátek od jiného letoviska Ajos Vasilios. Zasahují proti němu stovky hasičů a po rozednění znovu začalo i hašení ze vzduchu. „Požár dosáhl moře,“ řekl agentuře AFP mluvčí hasičů. Podle deníku Kathimerini bylo poničeno několik domů i jedna hasičská cisterna. Nejsou zatím hlášené žádné oběti. „Je to objektivně velmi složitý den,“ přiznal mluvčí hasičů Jannis Artopios.
Řecko opakovaně čelí v letním období rozsáhlým lesním požárům, které nejčastěji způsobuje lidská nedbalost či záměr. V zemi působí i hasiči z tuzemska a dalších evropských zemí. V pátek se uskutečnila rotace dvou desítek českých hasičů nasazených v Řecku. Nové posily začaly zasahovat u obce Ejon. „Přes noc až do rána naši hasiči bránili plamenům v postupu k domovům místních obyvatel,“ upřesnil sbor.
Kouř nad velkou částí regionu
Ve Francii na jihozápadě se situací pomáhá přívětivější počasí. „Pracujeme na tom, abychom v příštích dnech dostali požár pod kontrolu,“ řekl na tiskové konferenci Eric Pitault z hasičského a záchranného sboru. „Momentálně nám nejvíc pomáhá to, že nás vítr nechává trochu vydechnout,“ dodal.
Prefektura Var varovala obyvatele před kouřem, který je patrný nad velkou částí departementu. „Během celé noci se díky nasazeným silám podařilo zabránit dalšímu šíření požáru a ochránit nejohroženější oblasti,“ sdělila ve svém prohlášení. Úřady zároveň informovaly, že v sobotu bude na hašení požáru povoláno tři sta hasičů.
Do akce se zapojí i sedmdesátičlenný tým ukrajinských hasičů, čímž se podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové Ukrajina poprvé přidá do mechanismu civilní ochrany EU. „Zatímco se brání proti ruské agresi, pomáhá zároveň Ukrajina chránit životy napříč Evropou,“ napsala na síti X. „Každý den Ukrajina ukazuje, že do naší Unie patří,“ zdůraznila.
O vyslání ukrajinských hasičů do Francie informovaly již v pátek večer ukrajinské záchranné složky. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslaly do Francie protipožární techniku i Česko, Chorvatsko, Německo, Portugalsko, Slovensko, Švédsko a Turecko.
Bezprecedentní sezona
Francie zažívá bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. Jen v Gironde plameny pohltily 42 tisíc hektarů. Vedle departementu Gironde zasáhly letos požáry také jihovýchod Francie, hořelo i v lese u Fontainebleau nedaleko Paříže.
V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.
Devět z deseti požárů vznikne vinou lidí a ve zbývajících deseti procentech tvoří značnou část blesky, píše AFP. Požáry v Gironde, které jsou zatím nejrozsáhlejší za letošní rok, vznikly podle prvních výsledků vyšetřování náhodou, pravděpodobně při prořezávání křovin pod elektrickým vedením.