Požár v řeckém letovisku dosáhl moře, ve Francii pomůžou i ukrajinští hasiči


1. 8. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Jih Evropy během vlny veder a sucha dál sužují požáry. Hasiči dle médií druhým dnem zasahují u Korintského zálivu v řeckém letovisku Porto Germeno. Z oblasti se v noci na sobotu několik lidí evakuovalo za použití lodě. Dál masivně hoří i ve francouzském departementu Gironde. Situace tam stále není pod kontrolou, ale po poměrně klidné páteční noci se oheň dál nerozšířil. Další požár zuří v departementu Var, je stále aktivní a od pátečního odpoledne spálil 1250 hektarů. Ve Francii pomůže poprvé tým ukrajinských hasičů.

Situaci u Korintského zálivu v Řecku komplikuje silný vítr, který pomáhá šíření ohně a ztěžuje zásahy ze vzduchu. Některé stroje tak byly převeleny k zásahům proti požárům v jiných částech Řecka, uvedl mluvčí hasičů. Hoří třeba i na Krétě.

Požár u města Porto Germeno se začal šířit velmi rychle v pátek od jiného letoviska Ajos Vasilios. Zasahují proti němu stovky hasičů a po rozednění znovu začalo i hašení ze vzduchu. „Požár dosáhl moře,“ řekl agentuře AFP mluvčí hasičů. Podle deníku Kathimerini bylo poničeno několik domů i jedna hasičská cisterna. Nejsou zatím hlášené žádné oběti. „Je to objektivně velmi složitý den,“ přiznal mluvčí hasičů Jannis Artopios.

Řecko hlásí kvůli požárům tři mrtvé, na západě Francie se mohli lidé vrátit domů
Lesní požár poblíž pláže Triopetra na Krétě

Řecko opakovaně čelí v letním období rozsáhlým lesním požárům, které nejčastěji způsobuje lidská nedbalost či záměr. V zemi působí i hasiči z tuzemska a dalších evropských zemí. V pátek se uskutečnila rotace dvou desítek českých hasičů nasazených v Řecku. Nové posily začaly zasahovat u obce Ejon. „Přes noc až do rána naši hasiči bránili plamenům v postupu k domovům místních obyvatel,“ upřesnil sbor.

Kouř nad velkou částí regionu

Ve Francii na jihozápadě se situací pomáhá přívětivější počasí. „Pracujeme na tom, abychom v příštích dnech dostali požár pod kontrolu,“ řekl na tiskové konferenci Eric Pitault z hasičského a záchranného sboru. „Momentálně nám nejvíc pomáhá to, že nás vítr nechává trochu vydechnout,“ dodal.

Prefektura Var varovala obyvatele před kouřem, který je patrný nad velkou částí departementu. „Během celé noci se díky nasazeným silám podařilo zabránit dalšímu šíření požáru a ochránit nejohroženější oblasti,“ sdělila ve svém prohlášení. Úřady zároveň informovaly, že v sobotu bude na hašení požáru povoláno tři sta hasičů.

Letoun hasí požár u Correns ve Francii
Zdroj: Reuters/Manon Cruz

Do akce se zapojí i sedmdesátičlenný tým ukrajinských hasičů, čímž se podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové Ukrajina poprvé přidá do mechanismu civilní ochrany EU. „Zatímco se brání proti ruské agresi, pomáhá zároveň Ukrajina chránit životy napříč Evropou,“ napsala na síti X. „Každý den Ukrajina ukazuje, že do naší Unie patří,“ zdůraznila.

O vyslání ukrajinských hasičů do Francie informovaly již v pátek večer ukrajinské záchranné složky. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslaly do Francie protipožární techniku i Česko, Chorvatsko, Německo, Portugalsko, Slovensko, Švédsko a Turecko.

Bezprecedentní sezona

Francie zažívá bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. Jen v Gironde plameny pohltily 42 tisíc hektarů. Vedle departementu Gironde zasáhly letos požáry také jihovýchod Francie, hořelo i v lese u Fontainebleau nedaleko Paříže.

V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.

Devět z deseti požárů vznikne vinou lidí a ve zbývajících deseti procentech tvoří značnou část blesky, píše AFP. Požáry v Gironde, které jsou zatím nejrozsáhlejší za letošní rok, vznikly podle prvních výsledků vyšetřování náhodou, pravděpodobně při prořezávání křovin pod elektrickým vedením.

Výběr redakce

Požár v řeckém letovisku dosáhl moře, ve Francii pomůžou i ukrajinští hasiči

Požár v řeckém letovisku dosáhl moře, ve Francii pomůžou i ukrajinští hasiči

13:30Aktualizovánopřed 28 mminutami
Ruský útok na Kyjev zabil nejméně devět lidí a třicet dalších zranil

Ruský útok na Kyjev zabil nejméně devět lidí a třicet dalších zranil

02:44Aktualizovánopřed 44 mminutami
FIFA ustoupila od prodeje podílu z MS investorům. UEFA: Ztratili jste důvěru

FIFA ustoupila od prodeje podílu z MS investorům. UEFA: Ztratili jste důvěru

02:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
O víkendu se částečně ochladí, od pondělí se vrátí vlna veder

O víkendu se částečně ochladí, od pondělí se vrátí vlna veder

před 1 hhodinou
Itálie zavedla dočasné kontroly pro mimoevropské příchozí ze Španělska

Itálie zavedla dočasné kontroly pro mimoevropské příchozí ze Španělska

08:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
MPSV: Na superdávku přechází od srpna 238 500 příjemců rušených dávek

MPSV: Na superdávku přechází od srpna 238 500 příjemců rušených dávek

03:34Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Omezení umístění výdejních boxů přibývá, plošná pravidla ale poslanci vyškrtli

Omezení umístění výdejních boxů přibývá, plošná pravidla ale poslanci vyškrtli

před 8 hhodinami
USA a Izrael chystají tvrdý úder na Írán, uvádí americké zdroje

USA a Izrael chystají tvrdý úder na Írán, uvádí americké zdroje

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Požár v řeckém letovisku dosáhl moře, ve Francii pomůžou i ukrajinští hasiči

Jih Evropy během vlny veder a sucha dál sužují požáry. Hasiči dle médií druhým dnem zasahují u Korintského zálivu v řeckém letovisku Porto Germeno. Z oblasti se v noci na sobotu několik lidí evakuovalo za použití lodě. Dál masivně hoří i ve francouzském departementu Gironde. Situace tam stále není pod kontrolou, ale po poměrně klidné páteční noci se oheň dál nerozšířil. Další požár zuří v departementu Var, je stále aktivní a od pátečního odpoledne spálil 1250 hektarů. Ve Francii pomůže poprvé tým ukrajinských hasičů.
13:30Aktualizovánopřed 28 mminutami

Ruský útok na Kyjev zabil nejméně devět lidí a třicet dalších zranil

Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na sobotu zabil nejméně devět lidí a dalších třicet zranil, oznámily záchranné složky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva vyslala na Kyjev celkem 27 balistických raket, z nichž se však protivzdušné obraně podařilo zneškodnit pouze jednu. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot, kterých se Ukrajině podle Kyjeva nedostává. Ukrajinci udeřili na ruské cíle.
02:44Aktualizovánopřed 44 mminutami

FIFA ustoupila od prodeje podílu z MS investorům. UEFA: Ztratili jste důvěru

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům poté, co se tento záměr setkal s rozsáhlou kritikou. Oznámil to šéf FIFA Gianni Infantino. Evropská fotbalová unie (UEFA) následně rozhodnutí uvítala, zároveň ale v sobotním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny.
02:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Itálie zavedla dočasné kontroly pro mimoevropské příchozí ze Španělska

Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil v pátek večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Podle italského ministerstva vnitra se nijak nedotkne Španělů a dalších Evropanů. Kontroly na letištích a v přístavech na hranicích se Španělskem se budou týkat občanů mimoevropských zemí přicházejících ze Španělska, upřesnil resort. Opatření platí po dobu jednoho měsíce od soboty.
08:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA a Izrael chystají tvrdý úder na Írán, uvádí americké zdroje

Spojené státy a Izrael plánují jednu z dosud nejtvrdších bombardovacích kampaní proti Íránu. Cílem má být tamní energetická infrastruktura, jak podle zpravodajského webu CBS News uvedlo několik amerických zdrojů. Informaci také v noci na sobotu potvrdil server CNN s odvoláním na dva americké představitele obeznámené s těmito plány. Údery by se mohly odehrát v průběhu celého víkendu.
před 12 hhodinami

Do Maroka se vrátili téměř všichni migranti z Ceuty, tvrdí španělská vláda

Téměř všichni z padesáti tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se v pátek vrátili zpět, uvedlo španělské ministerstvo vnitra. Podle deníku El País je potvrzeno, že v pátek k šesté hodině večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 osob. I v pátek ale přicházel či připlavával do Ceuty menší počet běženců. Premiér Pedro Sánchez označil čtvrteční události za narušení územní celistvosti své země.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

V Kyjevě znovu protestovali proti odvolání Fedorova

Ukrajinskou metropolí Kyjevem v pátek večer prošel protestní pochod, jehož účastníci především žádali návrat Mychajla Fedorova na post ministra obrany nebo lepší komunikaci od vedení země. Informují o tom ukrajinská média, například stanice Suspilne. Podle serveru Ukrajinska pravda se pochodu zúčastnily tisíce lidí.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Babiš žádá uzavření Schengenu pro Španělsko. Nevylučoval bych ho, řekl Macinka

Schengenský prostor je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro Španělsko třeba okamžitě uzavřít. Situaci po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky považuje za skandál způsobený španělskou vládou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že má situaci za velmi složitou pro celý schengenský prostor. Španělsko by z něj nevylučoval. Země je součástí Schengenu, ale pro Ceutu platí zvláštní výjimky a specifický hraniční režim.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

před 21 hhodinami
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

před 23 hhodinami
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

včera v 09:00
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026