Marocká vláda se poprvé vyjádřila ke krizi v Ceutě, obvinila z ní pašeráky


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a šíření dezinformací, informují v neděli španělská média. Jde o první oficiální vyjádření Rabatu ke čtvrtečním událostem, kdy z Maroka do sousední Ceuty dle španělských úřadů proniklo na 50 tisíc migrantů. Marocké ministerstvo vnitra nyní tvrdí, že jich bylo méně.

Resort dále uvedl, že nedávné hromadné přechody do španělských enkláv Ceuta a Melilla „byly podníceny dezinformacemi na sociálních sítích, sítěmi obchodníků s lidmi a nesprávným výkladem španělského rozhodnutí zakazujícího okamžité navracení migrantů zadržených na moři“.

Podle prohlášení marockého ministerstva se hromadného přechodu do Ceuty zúčastnilo přibližně 40 tisíc lidí a 1135 osob bylo zadrženo při pokusu o vstup do Melilly – další španělské enklávy v Africe. Jedenáct lidí zemřelo, většinou utonulo při překračování hranice, uvedlo ministerstvo s tím, že ověřuje zprávy o úmrtích z druhé strany hranice.

Podrobnosti připravujeme.

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