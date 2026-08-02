Češi kvůli špatné distribuční sazbě často přeplácí za elektřinu, ukázala analýza


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tuzemské domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu v součtu více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností ji má nastavenou nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví, vyplývá z analýzy společnosti bezDodavatele, kterou má ČTK k dispozici.

Firma v rámci své analýzy prověřila 1132 odběrných míst domácností s nejběžnějšími jednotarifními sazbami D01d a D02d. Tyto sazby má podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zhruba 65 procent domácností z celkového počtu 6,5 milionu odběrných míst. Podle analýzy má ale velká část lidí tyto sazby nastaveny nevýhodně, kvůli čemuž tak zbytečně přeplácí.

Většina domácnosti přitom svou distribuční sazbu většinou vůbec neřeší. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali, ale dnes už jim zbytečně prodražuje elektřinu. „Překvapilo nás, jak často se s tím setkáváme. Čekali jsme jednotlivé případy, ale místo toho jsme zjistili, že možnost úspory vychází u více než poloviny analyzovaných domácností. Nejde přitom o změnu dodavatele ani o žádnou investici. V mnoha případech stačí správně nastavit distribuční sazbu,“ vysvětlil výkonný ředitel společnosti bezDodavatele Libor Holub.

Úspora i v řádu tisíců

Rozdíly mezi jednotlivými sazbami přitom nejsou zanedbatelné. Analýza ukázala, že kdyby až 53 procent domácností mělo vhodněji nastavenou distribuční sazbu, tak by za rok ušetřily v průměru 728 korun. V některých případech úspora přesahovala i několik tisíc ročně.

Pokud by se výsledky modelově vztáhly na všechna odběrná místa domácností v sazbách D01d a D02d podle tarifní statistiky ERÚ, šlo by přibližně až o 1,9 milionu odběrných míst. Celkový potenciál úspor by tak podle modelového výpočtu přesáhl 1,3 miliardy korun ročně.

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Ilustrační foto

Největší potenciál úspor podle analýzy vyšel v Praze. V distribučním území PREdistribuce by změna sazby podle ní dávala smysl u 68 procent analyzovaných domácností. V distribučním území EG.D, která pokrývá zejména jih Čech a Moravy a také část Vysočiny, Zlínského a Olomouckého kraje, šlo o 51,5 procenta domácností a v oblasti ČEZ Distribuce o 46,3 procenta. Zatímco v Praze se problém týká největšího podílu domácností, nejvyšší průměrnou úsporu přinesla změna sazby v distribučním území ČEZ, kde dosáhla 833 korun ročně.

Jak upozornila společnost bezDodavatele, o změnu distribuční sazby přitom lze jednoduše požádat svého dodavatele. „Distributor provede změnu sazby zpravidla během několika dnů od schválení žádosti, takže spotřebitel na nic dlouho čekat nemusí. Největší problém není změnu vyřídit, ale vůbec zjistit, že člověk platí zbytečně víc, než musí,“ dodal Holub.

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