Je to narušení rozdělení moci, hodnotí změnu rozpočtových pravidel Kupka

Jedním z nejzávažnějších bodů vládní novely o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je podle exministra dopravy a předsedy občanských demokratů Martina Kupky možnost zvýšení výdajů státu až o deset procent. „Vláda může bez jasně definovaných podmínek navýšit výdaje dnešními čísly o více než 240 miliard,“ upozornil šéf ODS v Interview ČT24. Opoziční poslanci se tak chtějí obrátit na Ústavní soud. Pořad moderoval Daniel Takáč.
„Je ve finální fázi příprav,“ říká Kupka o ústavní stížnosti k novele zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předlohu minulý týden vetoval prezident Petr Pavel. Teď jej musí vládní koalice přehlasovat, což její poslanci hodlají udělat na konci prázdnin. Přehlasovávání už musela koalice absolvovat jednou, a to na začátku července, kdy chtěl Senát do novely vložit omezující podmínky.
„Na naší straně stojí to, co jsme říkali opakovaně, kdy se tímto zákonem – na základě dodatečných pozměňovacích návrhů – upravuje fakticky víc než jenom nějaké pravidlo,“ je přesvědčený Kupka a dodává, že se upravuje i hranice rozdělení kompetencí vlády a poslanecké sněmovny. „Jedním z nejvážnějších bodů je, že za velmi vágních bezpečnostních podmínek, respektive za jejich zhoršení, které se dobře nedefinují, je možné zvýšit výdaje státu až o desetinu,“ zdůraznil.
Byť by mělo jít pouze o případy bezpečnostních problémů, které konstatuje Bezpečnostní rada státu, podle Kupky je uvedený výčet pouze demonstrativní, nikoliv taxativní. „To znamená, že říkají, co by k tomu například mohlo vést,“ vysvětluje lídr ODS. „Mezi ty konkrétní příklady patří i naplnění Článku 4 Severoatlantické smlouvy – tam se jedná o předběžné konzultace. Ty probíhaly v předchozích letech už několikrát,“ říká Kupka.
Právě to bude podle něj jedním z nejvýznamnějších bodů ve stížnosti k Ústavnímu soudu. Zvýšení výdajů státu o deset procent bez souhlasu sněmovny považuje předseda ODS za narušení rozdělení moci v Česku.
Schodky zaplatí naše děti, míní Kupka
Nespokojený je Kupka se schodky státního rozpočtu. V roce 2024, tedy za vlády současné opozice, přesahoval deficit hranici 270 miliard korun. O rok později byl vyšší o dvacet miliard. Letos má podle schváleného plánu dosáhnout 310 miliard. „My s nimi nejsme spokojeni a upozorňujeme, že ty schodky v každém případě Česko zaplatí. Zaplatí to naše děti,“ komentuje Kupka. „Proto mají vlády směřovat k co nejmenším deficitům,“ dodává.
Právě pokračující zadlužování státu je další z výhrad opozice. „(Vláda) v rámci změn rozpočtových pravidel navíc otevírá prostor k ještě většímu zadlužování, protože otevírá větší prostor pro takzvané únikové doložky. Už to nebudou jenom investice do obrany, ale budou to například i investice dopravní. Pro ně já bych vlastně za určitých okolností byl,“ přiznává exministr dopravy. „Tím, že (vláda) rozšíří únikové doložky, tak si bude moci brát více v mandatorních výdajích, a to není dobře,“ podotýká Kupka.
Přestože se podle ODS politická rozhodnutí trestat nemají, sama strana nyní žene rozhodnutí vlády k Ústavnímu soudu. „Je to nalomení základních pravidel rozdělení moci. To je nejzásadnější výhrada a věc, která se také ubírá dál a překračuje hranice mandátu jedné vlády,“ akcentoval šéf občanských demokratů.
Kupka v Interview ČT24 s moderátorem mluvil také o důchodových reformách, tématem byly rovněž okolnosti a podmínky vstupu Letiště Praha na burzu. Celý rozhovor je ke zhlédnutí ve videu v úvodu článku.