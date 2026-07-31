Ministerstvo zahraničí znovu nevpustilo novinářku Deníku N na brífink

Ministerstvo zahraničí v pátek nevpustilo novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti Českých center v Černínském paláci. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní, novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč ji nedostala. Rozhodnutí úřadu kritizoval i Syndikát novinářů.
„Mohu vás potěšit, že v důsledku podpory názorové rozmanitosti jsme rozhodli o tom, že budeme tedy občas dělat i tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na kterou určitě Deník N a jeho zástupce a další podobné lidi pozveme,“ uvedl šéf české diplomacie na dotaz k důvodu odepření vstupu Pokorné.
Ministerstvo podle Deníku N nezdůvodnilo, proč na akci novinářku nevpustil, i když požádala o akreditaci. „V demokratické zemi jde o bezprecedentní postup. Mluvčí ministerstva na opakovaný podnět redakce několik dnů mlčí,“ sdělil Deník N. V zamítavé odpovědi, která přišla z e-mailové adresy pro akreditace, chybělo jasné zdůvodnění, obsahovala pouze formulace, které připomínají Macinkovy útoky na Deník N, uvedl server.
Syndikát novinářů odmítá diskriminaci
Deník N se nemohl zúčastnit už Macinkovy tiskové konference letos v lednu. Po výzvě šéfredaktorů deseti českých médií tehdy ministr uvedl, že úřad nebude omezovat přístup médií na své tiskové konference. Dodal tehdy také, že na výzvě šéfredaktorů „něco je“, a pokud se zákaz dotkl novinářky Deníku N Zdislavy Pokorné, vezme ji „v rámci psychosociální podpory“ někam s sebou.
Proti postupu MZV se v lednu ohradil i Syndikát novinářů. V novém prohlášení jeho předsedkyně Ivana Šuláková v pátek uvedla, že syndikát odmítá jakoukoliv diskriminaci novinářů. „Zástupci státu nemají právo rozdělovat média na vhodná a nevhodná ani určovat, kteří novináři mají přístup k informacím poskytovaným veřejnou institucí,“ sdělila.
Poukázala na to, že státní instituce jsou financovány z daní a mají sloužit všem. „Oddělování novinářů na ‚běžné‘ a ‚alternativní‘ či ‚opoziční‘ podkopává princip rovnosti médií, omezuje svobodný výkon novinářské profese,“ zdůraznila.
„Diskriminace jednoho média dnes může být zítra diskriminací kteréhokoli jiného. Vyzýváme proto všechny redakce a novináře působící v České republice, včetně zástupců zahraničních redakcí a agentur, aby se proti tomuto postupu jednoznačně ohradili. Pokud ministerstvo svůj postup nezmění, veřejně se za něj neomluví a nezaručí rovný přístup všem médiím bez rozdílu, vyzýváme k jednotnému bojkotu jeho mediálních akcí. Solidarita napříč mediálním prostředím je v této chvíli nezbytná,“ uvedl Syndikát novinářů.