Macinka vidí potenciál k rozšíření Českých center


31. 7. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministerstvo zahraničí neplánuje rušit žádné z Českých center, naopak vidí potenciál k jejich rozšíření. Oznámil to šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) s tím, že chce ale proměnit jejich efektivitu. Novým generálním ředitelem Českých center se od srpna stane končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl.

Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka k pátku odvolal. Pánek Jurková byla ředitelkou příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od konce roku 2023, ministr jí za její práci poděkoval.

Jukl je velvyslancem v Egyptě od roku 2022, předtím byl od roku 2016 velvyslancem ve Finsku. Mezi lety 2006 a 2012 byl generálním ředitelem státní agentury na podporu obchodu CzechTrade.

Macinka v pátek uvedl, že ministerstvo nechce rušit žádnou pobočku Českých center, naopak vidí potenciál k jejich rozšíření například prostřednictvím spolupráce s krajanskými spolky.

Macinka mluví o nutnosti úspor

Od jmenování nového ředitele si ministr slibuje novou koncepci Českých center. Jsou podle něj také nutné úspory a změna v rozložení financí. „Myslím, že je potřeba se podívat do útrob toho rozpočtu,“ řekl. Považuje za děsivé, že třetinu až čtyřicet procent nákladů spotřebuje ústředí Českých center v Praze. Právě zeštíhlení ústředí považuje Jukl za svůj primární úkol.

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Letos v červnu Macinka řekl, že budoucnost a hospodaření Českých center mohou ohrozit dopady financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Ósace. Podle šéfa diplomacie se od ledna 2023 sloučila kancelář generálního komisaře Expo 2025 s Českými centry, která nyní nesou finanční dopady projektu.

Uvedl tehdy, že ztráty mohou podle něj významně zasáhnout hospodaření této příspěvkové organizace. „Dostali jsme se do situace, že Česká centra skončí v takovém minusu, že možná budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl v červnu. Nyní ale rušení poboček odmítl.

Soběstačná centra jsou iluze, míní Sokol

Místopředseda zahraničního výboru sněmovny Petr Sokol (ODS) mluví o chaotické politice. „My jsme na jaře slyšeli, že budou zrušena tři, pak jsme dokonce slyšeli o čtyřech Českých centrech v Tbilisi, Miláně, v Sofii. Teď se zdá, že to rušení nenastane, to je asi dobře,“ míní Sokol.

To, že budou centra zcela finančně soběstačná, má za iluzi. „Propagace České republiky něco stojí a ty peníze se potom vracejí,“ podotkl Sokol. Větší zapojení krajanských komunit kupříkladu v Chorvatsku naopak považuje za dobrý nápad.

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Zdroj: ČT24

Česká centra jsou důležitým doplňkem české diplomacie, protože propagují českou kulturu. Aktuálně fungují v desítkách zemí, zejména těch evropských, uvedla vedoucí kulturní redakce ČT Tereza Willoughby. „Nejde jen o kulturní akce, ale i propagaci kreativních průmyslů, vědy, inovací, které vznikají v České republice,“ konstatovala Willoughby.

I v minulosti byla centra rušena a přesouvána do jiných regionů, dodala. Kromě českých center fungují i České domy jako místo setkávání krajanů. „To se děje například v Jeruzalémě,“ podotkla Willoughby.

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Zdroj: ČT24

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