Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

V Tichomoří sílí jev El Niño, který by mohl dosáhnout rekordních hodnot. Vědci varují, že jeho dopady, včetně prudkého růstu globálních teplot, by mohly zasáhnout oblasti daleko za tropickým pásmem.
Rovníková oblast Tichého oceánu je už nyní neobvykle teplá a profesorka klimatologie z Tartuské univerzity (TÜ) Piia Postová sdělila, že rozvíjející se jev by mohl překonat všechny dosavadní rekordy. Protože však současné teploty oceánu nemají blízké historické srovnání, dlouhodobé předpovědi zůstávají nejisté.
„Teploty jsou už nyní tak vysoké, že neexistuje žádný předchozí rok s jevem El Niño, který by bylo možné použít ke srovnání,“ upozornila Postová.
Jev, formálně známý jako El Niño–Jižní oscilace (ENSO), označuje opakující se interakci mezi oceánem a atmosférou, která ovlivňuje počasí po celém světě.
Ačkoli se vyvíjí tisíce kilometrů od Estonska, oblast Tichého oceánu funguje jako jeden z největších klimatických motorů Země. Výrazné změny teploty v této oblasti proto mohou ovlivnit počasí daleko za hranicemi tropů – a to od teplot až po srážky.
Vrchol teprve přijde
Za běžných podmínek silné pasáty ženou teplou povrchovou vodu na západ směrem k Asii, zatímco u západního pobřeží Jižní Ameriky vystupuje z hlubin chladnější voda, která ochlazuje atmosféru nad ní. Během jevu El Niño tyto větry slábnou, což umožňuje, aby neobvykle teplá voda zůstávala ve východním Pacifiku a předávala do atmosféry více tepla.
„Protože je povrchová voda teplá, uvolňuje do atmosféry velké množství energie, což se projevuje růstem globálních teplot,“ vysvětlila Postová.
Vědci měří sílu jevu El Niño pomocí teplotních anomálií v oblasti Niño 3.4 v Tichém oceánu. Podle relativního oceánského indexu Niño (RONI), který používá americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), se odchylka 1,8 stupně Celsia považuje za silný jev, zatímco hodnota 2,3 stupně už označuje velmi silný jev.
Současná anomálie se už pohybuje kolem dvou stupňů, vrchol ale obvykle přichází ke konci roku, nejčastěji v listopadu nebo prosinci. Podle Postové je nepravděpodobné, že by jev do té doby zeslábl.
Dosud nejsilnější zaznamenané jevy El Niño nastaly v letech 1997 a 2015, kdy teploty oceánu dosáhly téměř tří stupňů nad normálem. Jeho současný vývoj je však ve stejné fázi už zhruba o půl stupně teplejší než u těchto dřívějších maxim.
„Pokud jsme už nyní na dvou stupních, překonáváme všechny dosud zaznamenané silné jevy El Niño,“ dodala profesorka.
Předpovědní modely naznačují, že oblast Niño 3.4 by nakonec mohla dosáhnout teplot až o 3,6 stupně nad normálem, což by asi o 0,8 stupně překonalo rekord z let 2015 až 2016. Výsledné zvýšení globálních teplot by pak mohlo posunout průměrnou teplotu planety až o 1,7 stupně Celsia nad předindustriální úroveň.
Dopady by mohly nepřímo zasáhnout i Estonsko
El Niño narušuje tropickou cirkulaci atmosféry a posouvá srážkové vzorce podél rovníku. Oblasti, které za běžných podmínek dostávají vydatné srážky, tak mohou zažívat sucho, zatímco tradičně suchým regionům mohou naopak hrozit záplavy. Nejsilnější přímé dopady se očekávají v částech Tichomoří, Severní Ameriky, Austrálie a Afriky.
Evropa bude zasažena méně, protože její počasí z velké části utváří Atlantský oceán. Podle vědců se však nepřímé dopady jevu El Niño mohou projevit i v tomto regionu – a to jak v počasí, tak v ekonomice.
Extrémní počasí v oblastech, které jsou s Evropou propojené globálními dodavatelskými řetězci, může zvýšit ceny zboží a služeb. Změny v atmosférické cirkulaci mohou ovlivnit atlantské tryskové proudění a změnit dráhy bouří, které nakonec zasáhnou Evropu.
„Atmosférická cirkulace se změní a bude to nějakou dobu trvat. Dopady se projeví s několikaměsíčním zpožděním,“ sdělila Postová.
Tyto dopady v oblasti Atlantiku se však předpovídají obtížněji než samotný ENSO, jehož pravidelné vzorce umožňují vědcům vytvářet sezonní předpovědi pro regiony, které jsou zasaženy nejpřímočařeji.
Změna klimatu účinek ještě zesiluje
Vědci také zkoumají, zda člověkem způsobená změna klimatu mění i samotný jev El Niño. Jasná odpověď zatím neexistuje, ale protože se globální oteplování po světě projevuje nerovnoměrně, už to samo o sobě mění vzorce atmosférické cirkulace a posouvá dráhy bouří.
Skleníkový efekt, kvůli němuž se u zemského povrchu zadržuje více tepla, zároveň dodal klimatickému systému více energie než kdy dříve. To zvyšuje intenzitu meteorologických procesů a jevů poháněných teplotou.
„Protože se planeta už oteplila, vzrostly i teploty v Tichém oceánu, což tomuto jevu dodává ještě více energie,“ uzavřela Postová.
Článek napsal Andres Reimann (ERR), poprvé byl publikován 30. července 2026 13:29 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.