V Kyjevě znovu protestovali proti odvolání Fedorova

Ukrajinskou metropolí Kyjevem v pátek večer prošel protestní pochod, jehož účastníci především žádali návrat Mychajla Fedorova na post ministra obrany nebo lepší komunikaci od vedení země. Informují o tom ukrajinská média, například stanice Suspilne. Podle serveru Ukrajinska pravda se pochodu zúčastnily tisíce lidí.
Demonstranti se shromáždili v 19:00 (18:00 SELČ) v parku Tarase Ševčenka, uctili památku padlých vojáků minutou ticha a ukrajinskou hymnou, popisuje Ukrajinska pravda. Jeden z organizátorů akce – veterán Dmytro Kozjatynskyj – prohlásil, že pochod je „za komunikaci, za dialog, za reformy, za to, aby Ukrajina z této situace vyšla silnější“.
Následně se lidé vydali na pochod k divadlu Ivana Franka, zatímco skandovali „Fedorov!“, „Vláda je národ“ nebo „Není nám všechno jedno“, „Pokazili jste to – opravte to,“ píše Ukrajinska pravda.
Kolem 20:00 místního času úřady vyhlásily letecký poplach varující před hrozbou ruského vzdušného útoku a účastníkům bylo nabídnuto, aby se uchýlili do nejbližšího krytu. Lidé skandovali: „Stáli jsme, stojíme a budeme stát,“ popisuje Ukrajinska pravda. Později poplach úřady odvolaly a akce pokračovala.
Protesty vypukly v Kyjevě i dalších ukrajinských městech v polovině července. Před tím skončila předchozí vláda včetně pětatřicetiletého Fedorova, který ministerstvo obrany vedl půl roku. Prezident Volodymyr Zelenskyj podle webu Ukrajinska pravda řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu službu v čele resortu mimo jiné kvůli sporům s tehdejším hlavním velitelem armády Oleksandrem Syrským.
Odchod populárního ministra, který je považován za inovátora a reformátora, vyvolal demonstrace požadující jeho návrat a odchod Syrského. Zelenskyj následně oznámil změnu ve velení ozbrojených sil – Syrského nahradil dosavadní velitel spojených sil Mychajlo Drapatyj. Fedorov se do čela resortu obrany dosud nevrátil. Prezident mu podle médií nabídl různé možnosti v novém kabinetu, ale exministr podle nich stojí pouze o resort obrany.
Od doby, kdy zemi vojensky v roce 2022 napadlo Rusko, jsou na Ukrajině větší pouliční demonstrace poměrně vzácné.