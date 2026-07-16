K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Jeho nástupce je stále nejasný

K odvolání ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova měly vést spory s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským či nákupy zbraní v rozporu s přáními armády. Fedorov je přitom považovaný za reformátora ukrajinské armády a mezi obyvateli napadené země se těší oblibě. To dokládají i čtvrteční protesty, které se na jeho podporu konají nejen v centru Kyjeva. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj během dne oznámil, že stále zvažuje kandidáta na jeho post.
„Není správné, když lidé v týmu komunikují věci pouze ‚přes mě‘, a ne přímo“ – přibližně těmito slovy měl prezident Volodymyr Zelenskyj spolustraníkům Sluhy lidu vysvětlit odvolání ministra obrany Fedorova.
Druhým uvedeným důvodem jsou pak nákupy zbraní, například dělostřeleckých granátů, které podle prezidenta ministerstvo pod vedením Fedorova provádělo v rozporu s přáními armády, píše server RBK-Ukrajina. Zdroj listu The Kyiv Independent doplňuje, že Zelenskyj jako další důvod Fedorova odvolání uvedl otázky mobilizace.
Rozhodnutí o konci ministra ve funkci následovalo po schůzce mezi ním, Zelenským a hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, během níž měli projednat klíčové výzvy, kterým ukrajinská armáda čelí.
Fedorov zastával ministerskou funkci teprve půl roku a byl považován za reformátora, který do ukrajinské armády vnesl rychlost a rozhodnost typickou pro soukromý sektor. Jeho snahy o potlačení korupce, reformu zadávacího řízení a posílení ukrajinské technologie bezpilotních letounů se však dostaly do rozporu s přístupem vrchního velitele – generála Syrského, píše list Politico.
„Zelenskyj uvedl, že si nemůže vybrat mezi Fedorovem a Syrským, a prohlásil, že právě Fedorov je ten, kdo zmařil reformu mobilizace,“ napsal ve středu poslanec opoziční strany Holos (Hlas) Jaroslav Železnjak a prezidentovo rozhodnutí označil za „hloupé a nespravedlivé“.
Veterán a předseda Veřejné protikorupční rady při ministerstvu obrany Jurij Hudymenko už v červnu uvedl, že Fedorov a Syrskyj přistupují k problémům ze „zásadně odlišných úhlů pohledu“. „Jde o konflikt mezi mladým technokratem a generálem z postsovětské školy,“ uvedl Hudymenko. Podle serveru The New Voice of Ukraine však Fedorov před měsícem uváděl, že se Syrským má „naprosto normální a konstruktivní vztah“. To potvrdil i ukrajinský generál.
S názorem Hrudymenka souhlasí i opoziční poslanec Jaroslav Jurčyšin. „Fedorov byl odvolán kvůli konfliktu se Syrským, starým armádním systémem a všemi, kdo jsou spojeni s korupcí v armádní sféře,“ řekl listu The Kyiv Independent.
Protesty na podporu Fedorova
Lidé se na podporu Fedorova ve čtvrtek sešli v centru Kyjeva i několika dalších velkých městech. „Fedorovovým cílem je, aby lidé bojovali méně a drony více. A on to dokázal, ne slovy, ale činy,“ řekla AFP sedmadvacetiletá demonstrantka Margarita Grečková, která uvedla , že pracuje v oboru vojenských technologií. „Fedorov odhaloval korupci a zpronevěru a začal jednat (...) Vše udělal správně, tak proč byl odsunut na vedlejší kolej?“ ptá se.
Mnoho demonstrantů přišlo také s transparenty proti Syrskému. „Je to řezník. Vojáci si na něj stěžují, že je při útocích používá jako potravu pro děla,“ prohlásila Grečková na generálovu adresu.
„Doufám, že se nám dnes (ve čtvrtek) podaří udržet Fedorova ve funkci ministra obrany,“ řekl na protestu třicetiletý podnikatel Roman Vlada, který se domnívá, že „Zelenskyj se bojí efektivních lidí“.
„Jmenování Fedorova do ministerstva obrany bylo jedním z nejmoudřejších rozhodnutí, která prezident učinil. Odvolání Fedorova bude jednou z jeho největších chyb. Osudová chyba… bude nás to stát draho,“ napsala na facebooku ukrajinská vojenská dobrovolnice Maria Berlinská.
Analytik Michal Lebduška z Asociace pro mezinárodní otázky upozornil na to, že odvolání Fedorova může poškodit obraz prezidenta mezi částí veřejnosti. „Pokud jde o širší veřejnost, tento krok je vnímán jako extrémně nepopulární opatření. On (Fedorov) je skutečně vnímaný jako ten schopný člověk, který dokázal změnit určité věci na ministerstvu obrany,“ uvedl analytik.
Nový ministr obrany
Podle informací The Kyiv Independent měl zároveň ve čtvrtek ukrajinský parlament hlasovat o nominaci nástupce Fedorova – má se jím stát dosavadní ministr vnitra Ihor Klymenko, aby dle Zelenského „nastolil pořádek v mobilizačním systému“. Ve čtvrtek však Zelenskyj poznamenal, že žádný oficiální návrh dosud parlamentu nepředložil.
Generál Klymenko stál v čele Národní policie Ukrajiny v letech 2019 až 2023 a poté byl jmenován šéfem resortu vnitra. Aby mohl Klymenko nastoupit do nové funkce ve vládě, musí jeho nominaci schválit parlament.
„Zelenskyj si vybral Klymenka, protože nemá ambice stát se populárním a nehodlá bojovat proti postsovětským generálům. Je to člověk, kterého Zelenskyj v této pozici stoprocentně potřebuje,“ myslí si opoziční poslanec Jurčyšin.
Zelenskyj nicméně ve čtvrtek před novináři uvedl, že stále zvažuje kandidáta, který by Fedorova nahradil.
Fedorov, který ministerstvo obrany vedl od letošního ledna, rovněž vystoupil ve čtvrtek před novináři. Podle serveru RBK-Ukrajina řekl, že mu Zelenskyj nabídl funkci svého poradce, což odmítl. Naopak sám, krátce po jmenování ministrem, navrhl prezidentovi, aby vyměnil hlavního velitele Syrského a náčelníka generálního štábu Andrije Hnatova, a to v zájmu vítězství ve válce proti Rusku. To však prezident odmítl. Fedorov podle agentury Interfax-Ukrajina zdůraznil, že Ukrajinci jsou s to zastavit ruskou agresi, nesmějí si však počínat stejně jako Rusové, ale musí měnit přístup a hovořit pravdu.
„Budu i nadále pracovat na svém poslání“
Fedorov své odvolání potvrdil ve středu na facebooku. V příspěvku vyzdvihl řadu klíčových iniciativ, které jeho tým realizoval – jeho administrativě se například podařilo zablokovat Rusku přístup k terminálům Starlink, čímž oslabila schopnosti Moskvy v oblasti bezpilotních letounů.
„Převzal jsem ministerstvo obrany bez rozpočtu, riskoval jsem, čerpal prostředky z finanční podpory určené na konec roku a efektivně je investoval (...). Za čtyři měsíce se podařilo nakoupit více dronů než za celý minulý rok,“ vyjmenoval Fedorov.
Fedorov dále zdůraznil, že jeho tým pracoval na přerušení ruské logistiky a na izolaci Moskvou okupovaného Krymu. Zmínil rovněž reformy v oblasti veřejných zakázek, které státnímu rozpočtu ušetřily miliardy díky novým výběrovým řízením na dálkové dělostřelectvo, drony a užitková vozidla.
Pod jeho vedením se zlepšily schopnosti protivzdušné obrany, přičemž míra zachycení dronů vzrostla z 83 procent na 91 procent a míra zachycení řízených střel ze 47 na 87 procent, připomíná server United24 media.
Fedorovův tým rovněž dle serveru United24 Media zahájil rozsáhlou transformaci podmínek vojenské služby, v rámci níž zavedl pro pěchotu a útočné jednotky vysoké platy a zároveň vytvořil právní mechanismy na podporu návratu vojáků do země, kteří do služby nenastoupili.
„Děkuji všem, kteří brání Ukrajinu a pracují pro vítězství. Děkuji celému svému týmu za efektivní službu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Zvláštní poděkování patří mé rodině za trpělivost. Budu i nadále pracovat na poslání, se kterým jsem dříve přišel na ministerstvo obrany – porazit nepřítele rychlostí inovací a silou organizace,“ napsal Fedorov.
Také ukrajinský příslušník námořní pěchoty Maksym s volacím znakem Kipiš vnímá rozhodnutí o odvolání Fedorova jako konec jedné kapitoly, nikoli konec Fedorovova přínosu pro Ukrajinu. „Sehrál klíčovou roli v digitální transformaci a obranných inovacích a pomohl vybudovat schopnosti, které měly během války skutečný dopad. Jeho odborné znalosti jsou příliš cenné na to, aby o ně Ukrajina přišla, a věřím, že bude své zemi sloužit i nadále v jiné důležité roli,“ dodal.
Kritici mluví o nedostatku „tradičních“ zkušeností
Kritici v armádě sice uznávají Fedorovovy působivé úspěchy v oblasti nasazení dronů a digitalizace, tvrdí však, že vzhledem k jeho „naprostému nedostatku tradičních vojenských zkušeností“ není způsobilý plánovat a řídit skutečné bojové operace, píše The New Voice of Ukraine.
List The Economist poukázal na to, že někteří z odpůrců Fedorova jeho reformy odmítají jako pouhé „PR přebrandování“ již existujících procesů. Kritizují také jeho nadměrné zaměření na špičkové technologie a tvrdí, že jeho přístup opomíjí méně atraktivní, ale zásadní systémové vojenské otázky.
Fedorovův tým dle The New Voice of Ukraine připouští, že odpor vůči tak dramatickým změnám je zcela přirozený. Příznivci ministra vnímají jako vizionářského reformátora v oblasti technologií a jsou i nadále přesvědčeni, že armáda tyto změny nakonec přijme a ocení.
Další změny ve vládě
Do nové funkce byl již ve čtvrtek jmenován Serhij Koreckyj, který vystřídal premiérku Juliju Svyrydenkovou, již v úterý poslanci po roce odvolali. Demisi podala Svyrydenková v pondělí, Zelenskyj její odchod naznačil už v neděli, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě.
Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta k rozhodnutí přistoupit k personálním změnám, je nadcházející zima. Ta zřejmě bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá boje ukončit, napsal v pondělí server RBK-Ukrajina.
Nový premiér Koreckyj je podle ukrajinského politologa Petra Oleščuka z Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě jedním z nejzkušenějších manažerů ukrajinské energetiky.
Směřování ukrajinské politiky se nemění, míní politolog
Personální změny v ukrajinské vládě jsou podle Lebdušky součástí Zelenského stylu vládnutí a za války částečně nahrazují běžný politický proces, protože na Ukrajině se kvůli válečnému stavu nekonají volby. Významnou rekonstrukci kabinetu Zelenskyj provedl už v březnu 2020 po výměně premiéra Oleksije Hončaruka za Denyse Šmyhala. Další rozsáhlé změny následovaly v září 2024, kdy kabinet opustilo několik ministrů včetně šéfa diplomacie Dmytra Kuleby.
Oleščuk uvedl, že časté personální obměny jsou pro Zelenského typické a jejich cílem je hledání efektivnějšího uspořádání vlády. Politolog zároveň míní, že změny jsou reakcí jak na domácí politické a ekonomické výzvy, tak na zahraničněpolitickou situaci.
Celkové směřování ukrajinské politiky se podle Oleščuka nezmění. Prioritou nadále zůstane obrana proti Rusku, zachování státu, pokračování evropské integrace, spolupráce s Evropskou unií i posilování vojenských schopností země. Zdůraznil také, že za současné situace určuje celkovou státní politiku především prezident, nikoli vláda.