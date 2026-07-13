Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková parlamentu předložila svou demisi

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v pondělí parlamentu předložila svou demisi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na předsedu zákonodárného sboru Ruslana Stefančuka, podle něhož se poslanci věcí budou brzy zabývat. První kroky k vytvoření nové vlády by podle Reuters parlament mohl učinit už v úterý.
„Parlament se bude touto záležitostí v nejbližší době zabývat v souladu se stanoveným postupem,“ napsal Stefančuk. Podle ukrajinského práva musí rezignaci premiéra nebo premiérky schválit právě parlament a odstoupení šéfky vlády znamená rezignaci celého kabinetu.
To, že čtyřicetiletá politička ve funkci skončí, bylo zřejmé od neděle, kdy prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Svyrydenkové přitom poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. S jakým, není zatím jasné.
Zelenskyj ve svém příspěvku na sociální síti X zmínil také přípravu bránící se země na zimu nebo na potřebu urychlit transformaci státních podniků. „V souladu s tím začnou na Ukrajině personální změny,“ poznamenal.
Svyrydenková uvedla, že je nadále připravena sloužit Ukrajině. „Jsem hrdá na to, že jsem měla čest vést vládu v jednom z nejtěžších období moderních ukrajinských dějin,“ sdělila končící premiérka země, která se pátým rokem brání ruské invazi. Ekonomka Svyrydenková se do čela vlády dostala loni v červenci, kdy na tomto postu nahradila Denyse Šmyhala.
Server Ukrajinska pravda v neděli napsal, že Svyrydenkovou by mohl nahradit právě Šmyhal, který je nyní ministrem energetiky, ministr obrany Mychajlo Fedorov, šéf společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj či starosta Charkova Ihor Terechov.
Svyrydenková dříve působila jako první místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství. Loni podle Reuters sehrála klíčovou roli při jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o dohodě týkající se přístupu k ukrajinským přírodním zdrojům. Dohoda byla předmětem dlouhého rokování a nakonec ji na přelomu dubna a května podepsala ve Washingtonu Svyrydenková a americký ministr financí Scott Bessent.