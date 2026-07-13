Devět evropských zemí založilo s Ukrajinou koalici antibalistické obrany

Lídři devíti evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Informovala o tom koalice. Česká republika se na této iniciativě nepodílí. Členy „čistě obranné“ koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské „antibalistické kapacity“, jsou Francie, Británie, Německo, Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.
„Jsme přesvědčeni, že ochrana Evropy vyžaduje globální řešení v podobě integrované architektury protiraketové obrany pro odstrašení i likvidaci budoucích raketových hrozeb – vyvinuté pomocí společného úsilí, technologické otevřenosti a důvěryhodné průmyslové spolupráce,“ uvádí se v prohlášení.
„Bude doplňovat stávající systémy protiraketové obrany, včetně suverénních evropských řešení, která účastnické země již pořídily nebo teprve pořídí,“ dodali představitelé účastnických zemí.
Ukrajina je prakticky denně terčem ruských vzdušných úderů včetně útoků pomocí balistických střel na civilní cíle, proti nimž ukrajinské armádě chybí prostředky protivzdušné obrany a které podle OSN v posledních týdnech zabily stovky ukrajinských civilistů, nejvíce od začátku války.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době opakovaně na spojence apeluje, aby posílili především ukrajinskou protivzdušnou obranu.
„Spojením našich obranných průmyslových kapacit, výzkumu a operačních zkušeností si klademe za cíl vybudovat pro Evropu společnou obrannou kapacitu proti balistickým raketám,“ píše se v prohlášení devíti lídrů. „Toto opatření není namířeno proti žádnému národu, nýbrž má sloužit k naší obraně,“ uvádí se v dokumentu.
V Paříži jedná takzvaná koalice ochotných, tedy skupina zemí podporujících Ukrajinu v její obraně před ruskou agresí. Setkání se den před francouzským státním svátkem na pozvání prezidenta Emmanuela Macrona zúčastní na tři desítky hlav států a vlád, včetně českého premiéra Andreje Babiše (ANO).