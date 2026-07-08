V Ankaře bude summit NATO jednat o Ukrajině i výdajích na obranu

Vývoj obranných výdajů členských zemí Severoatlantické aliance či další pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi, budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád 32 členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady, s projevem by měl vystoupit také český premiér Andrej Babiš (ANO). Vrcholná schůzka transatlantické obranné aliance by mohla též přinést pohled na budoucnost vztahů mezi Spojenými státy a ostatními spojeneckými zeměmi.
Podle agentury Reuters, která měla přístup k návrhu závěrečného prohlášení summitu, se členské země přihlásí k tomu, že poskytnou Ukrajině 70 miliard eur (1,7 bilionu korun) vojenské pomoci v letošním roce a nejméně stejnou výši financí i v příštím roce. V částkách jsou ovšem zahrnuty už existující závazky.
Očekává se, že v textu prohlášení se Aliance přihlásí k zásadě „silnější Evropy v silnějším NATO“. Evropské země a Kanada čelí opakovaně kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mají nízké výdaje na obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte však zdůrazňuje, že výdaje na obranu této části aliance se v roce 2025 meziročně zvýšily o zhruba pětinu a začínají se přibližovat ke Spojeným státům.
Na summitu za Česko promluví premiér Babiš
Po úterní neformální večeři bude dnešní zasedání Severoatlantické rady další příležitostí k jednání o vztazích mezi členy NATO, které od loňského summitu poznamenalo napětí. Evropští spojenci reagovali odmítavě a šokovaně na Trumpovy úvahy o tom, že by Grónsko, které je autonomní územím Dánska, mělo být pod kontrolou Spojených států, a Trump uvedl, že ho spojenci zklamali jeho podle něj malou podporou USA při válce proti Íránu.
Americký prezident se vedle zasedání Severoatlantické rady také setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a syrským lídrem Ahmadem Šarou.
Na summitu za Česko promluví premiér Babiš. Vystoupení by podle něj mělo trvat pět minut. S šéfem vlády do Ankary přiletěli ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Odlišným letadlem přicestoval do Ankary prezident Petr Pavel, který by se rovněž měl zúčastnit zasedání. Babiš k vývoji výdajů na obranu řekl, že v příštím roce by podle plánů kabinetu měly dosáhnout dvou procent HDP, což má zmínit i ve svém projevu. V Ankaře se také chystá na bilaterální jednání.