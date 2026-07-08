USA mohou licencovat výrobu střel Patriot pro Ukrajinu, řekl Trump

Spojené státy budou s Ukrajinou hovořit o možných dodávkách střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, řekl americký prezident Donald Trump před setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj summitu NATO v Ankaře. Zmínil možnost, že USA poskytnou licenci, aby střely pro Ukrajinu mohly být vyráběny v zámoří, píše agentura AP. Šéf Bílého domu také uvedl, že USA budou s Kyjevem jednat o uzavření dohody na nákup ukrajinských dronů.
„Jednou ze záležitostí, o které s vámi budeme jednat, je, že vám poskytneme licenci pro výrobu Patriotů,“ řekl dle agentury AFP Trump Zelenskému. „Tak si nebudete moci stěžovat, že vám jich nedáváme dost,“ dodal šéf Bílého domu.
Americký prezident nicméně upozornil, že stávající zásoby střel Spojené státy potřebují pro sebe a nepřímo tak vyloučil, že by některé z nich mohly být Kyjevu rychle předány. Ruské vzdušné útoky na ukrajinská města se v posledních dnech zintenzivnily a země opakovaně žádá své partnery o pomoc s protivzdušnou obranou.
Nynější schopnost Ukrajiny provádět vzdušné údery hluboko na ruském území lze podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia považovat za eskalaci, která všem může pomoci ukončit válku. Ukrajina v současnosti úspěšně využívá své drony s dlouhým doletem k útokům na cíle v hloubi Ruska, především na ty související s tamní energetikou.
Spojené státy mohou podle Trumpova názoru uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, pokud to bude nutné pro budoucí bezpečnostní záruky poskytnuté Kyjevu.
Posun k lepšímu
Podle agentury Reuters se setkání prezidentů v Ankaře před novináři neslo v pozitivním duchu. Trump prohlásil, že má se Zelenským dobré vztahy, které se od jejich loňského jednání v Oválné pracovně posunuly k lepšímu. Ukrajina má podle něj velkou budoucnost. Zelenskyj mu poděkoval za podporu a dodal, že prezident USA jistě udělá vše, aby „válku zastavil“. Podle Trumpa chtějí jak Ukrajina, tak Rusko válku ukončit, ale šéf Kremlu Vladimir Putin i Zelenskyj jsou podle něj „komplikované“ osobnosti.
Ukrajina se od roku 2022 brání otevřené ruské invazi. Summit NATO zdůraznil trvající podporu napadené zemi při obraně její svobody, svrchovanosti a územní celistvosti. Kyjev jako součást budoucí mírové dohody žádá západní bezpečností záruky, které by Moskvu odradily od obnovení agrese v budoucnu.