Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinérie


8. 7. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Meduza

Rusko podle ukrajinských úřadů v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, kde zemřela žena a zranění utrpěli dva lidé. Mrtvé po ruských útocích hlásí také Charkov a Cherson, v Oděse je desítka raněných, píše web Ukrajinska Pravda. Ukrajina podle ruského exilového webu Meduza zasáhla ruské rafinerie v Saratově a tatarstánském Nižněkamsku.

V jedné kyjevské čtvrti po zásahu rakety vznikl požár skladišť. Jinde ve městě hořelo v budově, která není určená k bydlení, informoval starosta Vitalij Klyčko na telegramu a vyzval obyvatele metropole, aby zůstali v krytech.

Novináři serveru RBK Ukrajina popsali, že ve městě se ozvala série hlasitých výbuchů a poplach byl vyhlášen až po nich.

V noci na středu ruské rakety zasáhly dvě čtvrti v Charkově, uvedl jeho starosta Ihor Terechov na telegramu. Poškozených je přes dvacet rodinných domků, okna chrámu, pouliční osvětlení a pět aut. Dva lidé měli akutní stresovou reakci.

Ukrajinské útoky

Ukrajinci zasáhli drony rafinerii v Saratově, ta začala hořet. Podle tamního gubernátora Romana Busargina při útoku zemřel jeden člověk, píše Meduza. Útok dronem a požár v rafinerii a přilehlé průmyslové zóně hlásí také Nižněkamsk v ruském Tatarstánu.

Ukrajinské drony také zasáhly během noci v Azovském moři devět tankerů ruské stínové flotily, uvedl na telegramu šéf ukrajinských bezpilotních sil Robert Brovdi. Meduza zmiňuje dva tankery, které byly podle ruských úřadů prázdné a mířily do Rostova na Donu.

Meduza dále píše o požáru na vojenském letišti v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti.

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