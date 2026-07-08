Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinérie

Rusko podle ukrajinských úřadů v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, kde zemřela žena a zranění utrpěli dva lidé. Mrtvé po ruských útocích hlásí také Charkov a Cherson, v Oděse je desítka raněných, píše web Ukrajinska Pravda. Ukrajina podle ruského exilového webu Meduza zasáhla ruské rafinerie v Saratově a tatarstánském Nižněkamsku.
V jedné kyjevské čtvrti po zásahu rakety vznikl požár skladišť. Jinde ve městě hořelo v budově, která není určená k bydlení, informoval starosta Vitalij Klyčko na telegramu a vyzval obyvatele metropole, aby zůstali v krytech.
Novináři serveru RBK Ukrajina popsali, že ve městě se ozvala série hlasitých výbuchů a poplach byl vyhlášen až po nich.
V noci na středu ruské rakety zasáhly dvě čtvrti v Charkově, uvedl jeho starosta Ihor Terechov na telegramu. Poškozených je přes dvacet rodinných domků, okna chrámu, pouliční osvětlení a pět aut. Dva lidé měli akutní stresovou reakci.
Ukrajinské útoky
Ukrajinci zasáhli drony rafinerii v Saratově, ta začala hořet. Podle tamního gubernátora Romana Busargina při útoku zemřel jeden člověk, píše Meduza. Útok dronem a požár v rafinerii a přilehlé průmyslové zóně hlásí také Nižněkamsk v ruském Tatarstánu.
Ukrajinské drony také zasáhly během noci v Azovském moři devět tankerů ruské stínové flotily, uvedl na telegramu šéf ukrajinských bezpilotních sil Robert Brovdi. Meduza zmiňuje dva tankery, které byly podle ruských úřadů prázdné a mířily do Rostova na Donu.
Meduza dále píše o požáru na vojenském letišti v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti.