Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí


před 22 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí v Africe, Asii a Latinské Americe, vyplývá z údajů irské rozvojové organizace Misean Cara. Pomoc poskytovaly navzdory celosvětové krizi financování humanitárních a rozvojových programů, kterou vyvolalo ukončení americké zahraniční pomoci.

V roce 2025 poskytovaly zranitelným komunitám zdravotní péči, vzdělávání, podporu živobytí odolného vůči změnám klimatu, programy na ochranu lidských práv a mimořádnou pomoc. Mezinárodní humanitární a rozvojové organizace se přitom potýkaly s nejprudším meziročním propadem globální rozvojové pomoci v historii.

Nejnovější výroční zpráva irské rozvojové organizace Misean Cara ukazuje, že navzdory těmto tlakům loni 51 irských misionářských organizací prostřednictvím 344 projektů ve 40 zemích pomohlo téměř 1,13 milionu lidí. Získaly na ně 13,5 milionu eur (přibližně 327,6 milionu korun), přičemž většinu prostředků poskytl program Irish Aid.

Podle organizace Misean Cara se oficiální rozvojová pomoc v roce 2025 celosvětově snížila o 23,1 procenta, což představovalo nejprudší meziroční pokles v historii.

Propad financování spolu s ozbrojenými konflikty a dopady klimatických změn v roce 2025 výrazně zkomplikoval uskutečňování rozvojových programů, uvedla organizace.

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Výkonný ředitel John Moffett zdůraznil význam udržování dlouhodobých rozvojových partnerství v obdobích globální nestability. „Rok 2025 byl pro mezinárodní rozvoj náročný. Poznamenaly ho sílící konflikty, zhoršující se dopady klimatických změn a výrazné škrty v rozpočtech na celosvětovou pomoc,“ popsal.

„Irské misionářské organizace však navzdory tomu zůstaly stálým zdrojem naděje pro komunity žijící na okraji společnosti v zemích globálního Jihu. Jejich dlouhodobá přítomnost a hluboké zakořenění v místních komunitách jim umožňují mimořádně účinně přispívat k trvalým změnám,“ dodal.

Ilustrační foto (slum Kibera v keňském Nairobi)
Zdroj: TONY KARUMBA / AFP

Zpráva uvádí, že téměř 983 tisíc lidí ve 24 zemích získalo lepší přístup ke zdravotní péči, čisté vodě a hygienickým zařízením. Sedm z deseti z nich obdrželo zdravotní péči zdarma. Školením prošly také přibližně dva tisíce místních zdravotníků.

Do vzdělávacích programů ve 33 zemích se zapojilo více než 118 tisíc žáků a studentů, přičemž 98 procent z nich dokončilo školní rok. Více než 71 tisíc domácností ve 26 zemích zlepšilo své životní podmínky a 84 procent z nich uvedlo, že mají lepší přístup k potravinám a kvalitnější výživu.

Programy zaměřené na ochranu lidských práv podpořily více než 1,1 milionu lidí. Mimořádná pomoc při povodních, cyklonech, zemětřeseních, konfliktech a dalších katastrofách se dostala do 19 zemí.

Zpráva upozorňuje také na konkrétní projekty, například odborné vzdělávání mladých žen v Jižním Súdánu, podporu potravinového zabezpečení v Malawi nebo zlepšování přístupu venkovských komunit v Pákistánu ke zdravotní péči a čisté vodě.

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Článek napsaný Ailbhe Conneely (RTÉ), poprvé byl publikován 14. července 2026 14:42 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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