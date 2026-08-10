Trump vybral nového právního poradce Bílého domu, změna přichází před volbami do Kongresu

Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od 1. září stane Will Scharf. Dosud působil jako tajemník personálu Bílého domu a zajišťoval administrativu spojenou s prezidentovou agendou. Oznámil to americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Scharf také vedl Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která schválila Trumpův plán na výstavbu nového tanečního sálu v areálu Bílého domu. Federální odvolací soud v pátek nařídil stavbu sálu zastavit. Podle soudu je nutné, aby projekt za 400 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 8,4 miliardy korun) schválil Kongres. Trump slíbil, že se odvolá k nejvyššímu soudu.
Jako tajemník měl Scharf na starosti správu dokumentů, které procházejí přes prezidentův stůl. Stál po Trumpově boku, když podepisoval výkonné příkazy, a často komentoval, co prezident právě podepisuje. Trump připomněl, že Scharf dříve působil jako federální prokurátor a zastupoval ho v několika právních případech, mimo jiné před Nejvyšším soudem.
Změna na postu hlavního právního poradce přichází několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž budou republikáni usilovat o udržení kontroly nad oběma jeho komorami. Demokraté již avizovali, že v případě úspěchu ve volbách chtějí zahájit vyšetřování Trumpa a jeho administrativy, napsala agentura AP.
Úkolem právního poradce Bílého domu je poskytovat právní a politická stanoviska týkající se výkonu prezidentské funkce. Je také hlavním kontaktním místem Bílého domu pro ministerstvo spravedlnosti a zabývá se například prezidentskými milostmi, jmenováním soudců a posuzováním návrhů zákonů. Pomáhá rovněž s vyšetřováním Kongresu týkajícím se prezidenta a jeho administrativy a s právními spory, v nichž je prezident žalován v souvislosti s výkonem své funkce.
Dosavadní Trumpův právní poradce David Warrington podle prezidenta odchází do soukromého sektoru. Warrington předtím působil jako právní poradce jeho prezidentské kampaně v roce 2024.