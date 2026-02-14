Trump hodlá zavést volební reformu i bez souhlasu Kongresu


Americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce zavést povinnost voličů předkládat při volbách doklad totožnosti bez ohledu na to, zda s tím Kongres vysloví souhlas. Informovala o tom agentura AFP, podle níž jde ve Spojených státech o citlivé téma, neboť miliony oprávněných voličů takový doklad nemají.

Na své platformě Truth Social šéf Bílého domu napsal, že tato povinnost bude zavedena pro listopadové volby do Kongresu „ať už ji Kongres schválí, nebo ne!“. V dalším příspěvku dodal, že právní důvody pro tuto povinnost představí v prezidentském výnosu.

Návrh zákona, jehož cílem je reformovat pořádání voleb ve všech 50 amerických státech, v současnosti projednává americký Kongres. Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni, tento návrh ve středu schválila.

Podle návrhu by každý občan s volebním právem musel při osobní registraci do seznamu voličů předložit doklad o občanství, například pas nebo rodný list. Zákon by rovněž vyžadoval předložení průkazu totožnosti s fotografií při samotném hlasování, což v současnosti ve většině států neplatí.

V Senátu je ke schválení návrhu zapotřebí 60 hlasů, přičemž republikáni jich mají jenom 53. Demokraté změny odmítají. Tvrdí, že cílem reformy je především ztížit přístup k volbám menšinám, které méně často vlastní doklad totožnosti.

Kritici upozorňují na neplatné doklady

Centrum pro demokracii a občanskou participaci při Marylandské univerzitě v lednu 2024 odhadlo, že téměř 21 milionů amerických občanů s volebním právem nemá platný řidičský průkaz, což je v USA nejběžnější doklad totožnosti. Podle centra je ve srovnání s celkovou populací u Afroameričanů a Hispánců „nepoměrně nižší“ pravděpodobnost, že budou vlastnit platný řidičský průkaz.

Podle republikánů je hlavním cílem těchto reforem „zabránit volebním podvodům“. Trump bez důkazů tvrdí, že se při prezidentských volbách v roce 2020, v nichž podle svých slov porazil Joea Bidena, odehrály masivní podvody.

„Nemůžeme už dál nechat demokraty, aby zůstávali beztrestní,“ zopakoval své tvrzení v pátek Trump. Svůj postoj opírá také o údajnou širokou podporu veřejnosti pro zavedení povinnosti předkládat při volbách doklad totožnosti. Konkrétní data však nepřednesl.

