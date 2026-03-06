V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.

„Další úspěšný repatriační let. Vládní letoun airbus mířící do Prahy z ománského Maskatu právě přistál,“ informovalo ministerstvo. V úterý a ve středu přivezly vládní speciály Čechy z Egypta, Jordánska a Ománu. Ve čtvrtek přistál na pražském Letišti Václava Havla letoun z jordánského Ammánu, který si od společnosti Smartwings pronajal český stát.

Do Ománu zamířil pro české občany ještě menší armádní speciál, kvůli přetíženosti letiště v Maskatu se ale musel vrátit do Egypta. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Do Maskatu se podle něj přesunulo velké množství lidí ze Spojených arabských emirátů. Český airbus v Šarm aš-Šajchu proto zatím čeká, až se situace uklidní. Honorární konzul Sultanátu Omán Ivo Vaněk webu Echo24.cz řekl, že let vládního repatriačního speciálu byl ománským ministerstvem zahraničí odložen na sobotu.

Ministerstvo zahraničí jedná podle Macinky se Smartwings o dalším repatriačním letadle, které by o víkendu odvezlo české občany z Rijádu v Saúdské Arábii. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.

V Praze přistál let s dalšími Čechy z Dubaje a Ammánu
Na ruzyňském přistálo letadlo s českými turisty společnosti Emirates z Dubaje, 5. března 2026

V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, se podle systému dobrovolných registrací Drozd ve čtvrtek nacházelo zhruba 5400 Čechů. Nejvíce z nich, asi 3200, je ve Spojených arabských emirátech.

