Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, sdělilo ve čtvrtek dopoledne středoevropského času ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy školy. Baku incident odsoudilo a předvolalo si íránského diplomata. Teherán se zatím nevyjádřil.
Nachičevanská autonomní republika, známá jako Nachičevan, je od hlavní části Ázerbájdžánu oddělena arménským územím a zároveň sousedí s Íránem. Proti němu o víkendu zahájily rozsáhlé vzdušné útoky USA společně s Izraelem. Írán od té doby podniká odvetné útoky na Izrael a arabské země, kde se nacházejí americké vojenské základny.
„5. března kolem poledne byly z území Íránské islámské republiky provedeny útoky dronů proti Nachičevanské autonomní republice,“ oznámila ázerbájdžánská diplomacie. Jeden bezpilotní letoun dle ní zasáhl a poničil budovu terminálu letiště v Nachičevanu a další dopadl poblíž budovy školy v místní obci.
„Právo přijmout vhodná reakční opatření“
„Důrazně tyto dronové útoky odsuzujeme,“ dodalo ministerstvo, které si předvolalo íránského velvyslance, aby mu předalo protestní nótu. Po Teheránu zároveň požaduje vysvětlení, vyšetření incidentu a přijetí kroků k tomu, aby se podobný útok v budoucnu neopakoval. „Ázerbájdžánská strana si vyhrazuje právo přijmout vhodná reakční opatření,“ dodala diplomacie.
Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje původně informovala také o íránských střelách vypuštěných na toto ázerbájdžánské území. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí nicméně rakety nezmiňuje.