Za útok u památníku holocaustu v Berlíně poslal soud Syřana na 13 let do vězení


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Na třináct let poslal německý soud ve čtvrtek do vězení Syřana, který loni v únoru zranil u památníku holocaustu v centru Berlína nožem španělského turistu. Podle generálního státního zastupitelství byl motiv tehdy devatenáctiletého mladíka radikálně islamistický a antisemitský. Útok se odehrál dva dny před předčasnými parlamentními volbami.

Soud shledal nyní dvacetiletého Syřana Vasíma M., který přišel do Německa v roce 2023, vinným z pokusu o vraždu a z pokusu o členství v teroristické organizaci v zahraničí. Prokuratura při hlavním líčení uvedla, že je mladík příznivcem ideologie teroristické organizace Islámský stát (IS). Požadovala doživotí.

Útok se odehrál loni 21. února. Syřan přijel do Berlína z ubytovny v Lipsku a u památníku holocaustu v centru metropole začal nožem útočit na „nevěřící“. Zranil při tom tehdy třicetiletého španělského turistu, který byl v ohrožení života. Dodnes není schopen pracovat a je v péči psychologa. Krátce před útokem Vasím M. poslal svou fotografii členům IS. Podle prokuratury tím chtěl organizaci umožnit, aby se k jeho činu přihlásila.

Podezřelého policie dopadla po několika hodinách poblíž místa činu. V jeho batohu našla kromě nože, jímž útočil, také korán, lístek s verši z posvátné knihy muslimů a modlitební kobereček. Od zadržení je ve vazbě. Podle vyšetřovatelů k jeho radikalizaci přispěl i vývoj na Blízkém východě, především válka v Pásmu Gazy.

Útok zezadu

„Předpokládal, že narazí na lidi židovské víry,“ řekla soudkyně Doris Huschová. Podle ní Syřan přistoupil ke španělskému turistovi zezadu a podřízl mu hrdlo nožem dlouhým čtrnáct centimetrů. Vykřikl přitom Alláhu akbar, tedy arabsky Bůh je veliký. „Nelze jinak než označit za zázrak, že (turista) řeznou ránu na hrdle přežil,“ dodala soudkyně. Španěl si podle ní odnesl vážné „jizvy na duši“. Vasím M. u soudu přiznal, že útok spáchal. Dodal, že „už vteřinu po činu ho litoval“, a požádal o odpuštění.

Incident se odehrál dva dny před předčasnými volbami do Spolkového sněmu. Hlavním tématem kampaně před nimi byla migrace a bezpečnost v zemi, a to především v souvislosti s několika útoky spáchanými migranty. Zlom v kampani přinesl lednový útok v Aschaffenburgu, kde neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu napadl skupinu dětí ze školky. Zabil dvouletého chlapce a jedenačtyřicetiletého muže.

Útok na trzích v Magdeburku má nejméně dvě oběti
Policista na místě útoku na vánoční trhy v Magdeburku

Už před Vánocemi roku 2024 najel do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku lékař ze Saúdské Arábie. Zabil šest lidí a stovky dalších zranil. Týden před útokem v Berlíně najel v Mnichově odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu vozem do průvodu odborářů – zranil téměř čtyřicet lidí, sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly.

Strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni v květnu označila německá civilní tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou, ve volbách následně získala 20,8 procenta hlasů. Hlasování vyhrála konzervativní unie CDU/CSU, která v kampani rovněž slibovala zpřísnění migračních a azylových pravidel.

Památník holocaustu v Berlíně, ve kterém se loňský útok odehrál, navrhl architekt Peter Eisenman a veřejnosti byl zpřístupněn v roce 2005. Nachází se v srdci německé metropole jen pár desítek metrů od Braniborské brány. Památník, který má rozlohu devatenáct tisíc metrů čtverečních, tvoří více než 2700 betonových bloků různých velikostí, mezi nimiž lze kdykoliv volně procházet. Památník připomíná zhruba šest milionů Židů zavražděných nacisty.

Výběr redakce

Aktuální konflikty ukazují důležitost protivzdušné obrany, řekl Zůna na konferenci

ŽivěAktuální konflikty ukazují důležitost protivzdušné obrany, řekl Zůna na konferenci

08:28AktualizovánoPrávě teď
Babiš označil své stíhání za „politicky motivované“. Podle opozice by měl požádat o vydání

ŽivěBabiš označil své stíhání za „politicky motivované“. Podle opozice by měl požádat o vydání

03:41Aktualizovánopřed 2 mminutami
Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

00:33Aktualizovánopřed 4 mminutami
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 53 mminutami
Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

před 2 hhodinami
Japonsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

VideoJaponsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

před 5 hhodinami
V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

před 9 hhodinami
Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael útočí na Teherán, Dubaj hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
05:02Aktualizovánopřed 1 mminutou

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdské opoziční strany v severním Iráku popřely zprávy o tom, že jejich síly překročily hranici s Íránem. Píše to server BBC News. Několik amerických médií včetně Fox News tvrdilo, že kurdsko-íránské milice zahájily pozemní operaci v severozápadním Íránu. Stanice CNN už ve středu s odkazem na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v islámské republice.
00:33Aktualizovánopřed 4 mminutami

Za útok u památníku holocaustu v Berlíně poslal soud Syřana na 13 let do vězení

Na třináct let poslal německý soud ve čtvrtek do vězení Syřana, který loni v únoru zranil u památníku holocaustu v centru Berlína nožem španělského turistu. Podle generálního státního zastupitelství byl motiv tehdy devatenáctiletého mladíka radikálně islamistický a antisemitský. Útok se odehrál dva dny před předčasnými parlamentními volbami.
před 47 mminutami

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, sdělilo ve čtvrtek dopoledne středoevropského času ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy školy. Baku incident odsoudilo a předvolalo si íránského diplomata. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany ve svém vyjádření napsalo, že takové útoky neponechá bez odpovědi. Teherán se zatím nevyjádřil.
10:19Aktualizovánopřed 53 mminutami

Tři klíčové grafiky o demografii Íránu ukazují mladou a rozdělenou zemi

Útok Spojených států a Izraele na Írán souvisí s dynamickými změnami, které v této zemi probíhají. Velká data ukazují, jak velkou roli tato země hraje na Blízkém východě.
před 56 mminutami

Kubu zasáhl rozsáhlý blackout

Masový výpadek elektřiny zasáhl většinu Kuby, uvedla ve středu kubánská státní energetická společnost. Tamní komunistická vláda v poslední době čelí tlaku Trumpovy administrativy, která omezila dodávky ropy do země a ovlivňuje tak i jejich energetiku. Kuba však zažila několik velkých blackoutů ještě před americkými ropnými restrikcemi. Výpadek donutil vládu přerozdělovat klíčové služby jako vývoz odpadu a dopravu. Omezení energií však nezastavilo život ostrovního státu.
před 1 hhodinou

Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srílanské úřady se snaží zachránit posádku z další íránské lodi, která se nachází u břehů ostrova. Píše to agentura Reuters s odkazem na mluvčího místní vlády. Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v Perském zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál, uvedla íránská agentura Tasním.
před 2 hhodinami

VideoÍrán dopadne na naši ekonomiku, míní Skopeček. Schillerová varuje před unáhlenými závěry

Je zřejmé, že konflikt v Íránu bude mít dopad na českou ekonomiku, míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zmínil rostoucí cenu ropy a s tím spojené zdražování pohonných hmot. Dodal, že jde jenom o to, jak velký dopad bude a jak dlouho konflikt potrvá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za to, že je v tuto chvíli třeba vyčkat na to, jak se konflikt vyvine a není podle ní čas na unáhlená rozhodnutí. Politici diskutovali také o okolnostech repatriačních a evakuačních letů z Blízkého východu. Debata se věnovala také návrhu státního rozpočtu, v němž opozice i prezident Petr Pavel apelují na navýšení výdajů na obranu. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami
Načítání...