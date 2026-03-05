Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srílanské úřady se snaží zachránit posádku z další íránské lodi, která se nachází u břehů ostrova. Píše to agentura Reuters s odkazem na mluvčího místní vlády. Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v Perském zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál, uvedla íránská agentura Tasním.
Íránská loď se podle mluvčího Nalindy Džajatissy nachází ve srílanské ekonomické zóně. „Děláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili životy,“ řekl bez dalších podrobností.
Incident se stal den poté, co se u ostrova potopila jiná íránská válečná loď Iris Dena, kterou zasáhla americká ponorka, a zemřelo nejméně 87 lidí. K úderu došlo u jižního pobřeží Srí Lanky, tisíce kilometrů od Perského zálivu. Jednalo se o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války, sdělil ministr obrany USA Pete Heghseth.
Spojené státy zaútočily na fregatu Iris Dena s téměř 130 námořníky na palubě v mezinárodních vodách, upozornil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. „USA budou hořce litovat precedentu, který vytvořily,“ pohrozil šéf diplomacie.
Útok na americký tanker
Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v severní části Perského zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál. Vojenská i obchodní plavidla patřící Spojeným státům, Izraeli, evropským zemím a jejich spojencům mají zákaz do průlivu vplout a pokud tam budou zpozorována, íránské síly proti nim zasáhnou, dodaly gardy v prohlášení.
Uzavření Hormuzského průlivu, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, oznámil již v pondělí vysoce postavený činitel gard. V úterý americký prezident Donald Trump prohlásil, že pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo tankery průlivem co nejdříve doprovázet.
Kvůli válce s Íránem se lodní doprava průlivem snížila o zhruba 90 procent, napsal ve středu server BBC News s odvoláním na firmu Kpler, která se zabývá analýzou námořní dopravy. Podle další analytické společnosti Vortexa strategicky významnou úžinou mezi lednem a 28. únorem, kdy Izrael a Spojené státy začaly útočit na Írán, proplouvalo v průměru 24 tankerů denně.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.
Načítání...