VideoÍrán dopadne na naši ekonomiku, míní Skopeček. Schillerová varuje před unáhlenými závěry


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Opozice i prezident by navýšili výdaje na obranu
Zdroj: ČT24

Je zřejmé, že konflikt v Íránu bude mít dopad na českou ekonomiku, míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zmínil rostoucí cenu ropy a s tím spojené zdražování pohonných hmot. Dodal, že jde jenom o to, jak velký dopad bude a jak dlouho konflikt potrvá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za to, že je v tuto chvíli třeba vyčkat na to, jak se konflikt vyvine a není podle ní čas na unáhlená rozhodnutí. Politici diskutovali také o okolnostech repatriačních a evakuačních letů z Blízkého východu. Debata se věnovala také návrhu státního rozpočtu, v němž opozice i prezident Petr Pavel apelují na navýšení výdajů na obranu. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.

Výběr redakce

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

ŽivěVšichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

08:28Aktualizovánopřed 2 mminutami
Poslanci projednají žádosti o vydání Babiše a Okamury. V úvodu mluví premiér

ŽivěPoslanci projednají žádosti o vydání Babiše a Okamury. V úvodu mluví premiér

03:41Aktualizovánopřed 13 mminutami
Japonsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

VideoJaponsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

před 2 hhodinami
V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

před 6 hhodinami
Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Nemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

VideoNemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěVšichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s úderem v Íránu, tamní jaderný program bylo nutné zastavit, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na konferenci Bezpečnost není samozřejmost. Mezi hosty akce jsou mimo jiné náčelník generálního štábu Karel Řehka, ale také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Odpoledne je v plánu projev prezidenta Petra Pavla.
08:28Aktualizovánopřed 2 mminutami

VideoÍrán dopadne na naši ekonomiku, míní Skopeček. Schillerová varuje před unáhlenými závěry

Je zřejmé, že konflikt v Íránu bude mít dopad na českou ekonomiku, míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zmínil rostoucí cenu ropy a s tím spojené zdražování pohonných hmot. Dodal, že jde jenom o to, jak velký dopad bude a jak dlouho konflikt potrvá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za to, že je v tuto chvíli třeba vyčkat na to, jak se konflikt vyvine a není podle ní čas na unáhlená rozhodnutí. Politici diskutovali také o okolnostech repatriačních a evakuačních letů z Blízkého východu. Debata se věnovala také návrhu státního rozpočtu, v němž opozice i prezident Petr Pavel apelují na navýšení výdajů na obranu. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 11 mminutami

ŽivěPoslanci projednají žádosti o vydání Babiše a Okamury. V úvodu mluví premiér

Poslanci projednají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o „koalici nevydávání“.
03:41Aktualizovánopřed 13 mminutami

VideoČeši tloustnou. Moderní léky by mohla proplácet pojišťovna

Lidi v tuzemsku tloustnou – a nejen lékaři si kladou otázku, jak to zvrátit. Například v pražském IKEMu půl roku sledovali stovku pacientů, kteří hubli za pomoci čím dál populárnějších antiobezitik. Klinika uvádí, že každý shodil nejméně devět kilogramů. Moderní léky na obezitu má podle lékařů předepsáno až 80 tisíc Čechů. Léčbu, která vyjde měsíčně zhruba na tři až deset tisíc korun, si pacienti platí sami. Podle náměstka ministra zdravotnictví Igora Karena (za Motoristy) by se to ale mohlo v budoucnu změnit. Aktuálně vzniká pracovní skupina – ta by měla určit, kterým pacientům by mohla medikamenty hradit pojišťovna.
před 3 hhodinami

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci ve středečním druhém čtení návrhu letošního rozpočtu navrhli přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkovém objemu téměř 240 miliard korun. Je to asi deset procent jeho celkových výdajů. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu. Zákonodárci také propustili do třetího čtení předlohu, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Historik Ladislav Kudrna zůstává ředitelem ÚSTR

Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Rada ÚSTR ho zvolila v tajné volbě, sdělila za ústav mluvčí Petra Jungwirthová. Pro Kudrnu hlasovalo v sedmičlenné radě šest lidí a jeden se zdržel. Další funkční období začne Kudrnovi 1. května, mandát je na pět let. O funkci se ucházeli dva lidé. Druhým byl historik Jan B. Uhlíř.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoNemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

Konflikt na Blízkém východě je podle bývalého ministra zahraničí a nynějšího poslance Jana Lipavského (za ODS) v horké fázi, jeho konec v tuto chvíli nevidí. „Když se křičí na diplomatických jednáních, je to špatný signál,“ podotkl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem k předválečným rozhovorům mezi USA a Íránem. Vládnoucí systém země nelze změnit „ze vzduchu“, připomněl. O změnu politického uspořádání v Íránu se podle něj snaží například Kurdové nebo syn šáha svrženého v sedmdesátých letech. „Osobně jsem spíše skeptický k tomu, že uvidíme rychlý pád režimu,“ hodnotí bývalý šéf diplomacie možný vývoj.
před 11 hhodinami

Emirates zahájí lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš. Firma to nechce komentovat

Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) létat z Dubaje do Prahy a každý den tak přepraví do Česka 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu. Společnost Emirates se ale zatím odmítla k tvrzení premiéra vyjadřovat. V Praze dosud přistálo devět letadel přibližně s tisícovkou lidí. Další dva stroje společnosti Smartwings z Ománu měly přistát během středečního večera, jedno z Dubaje v noci na čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...