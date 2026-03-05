Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s úderem v Íránu, tamní jaderný program bylo nutné zastavit, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na konferenci Bezpečnost není samozřejmost. Mezi hosty akce jsou mimo jiné náčelník generálního štábu Karel Řehka, ale také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Odpoledne je v plánu projev prezidenta Petra Pavla.
Havlíček současné období považuje za jedno z bezpečnostně nesložitějších za poslední desítky let. Vliv měly nejen pandemie covidu-19, energetická krize, války na Ukrajině a v Pásmu Gazy, ale i současná napjatá situace na Blízkém východě.
Nyní není podle Havlíčka možné strkat hlavu do písku. „A nechat se vyprovokovávat tím, jestli je to více legální nebo legitimní. Je to nutné,“ řekl k zásahu USA a Izraele. Spojené státy a Evropa musí posilovat jednotlivě a pracovat i na svém spojenectví v bezpečnostní, ekonomické, technologické, surovinové i energetické oblasti, doplnil Havlíček.
Česko musí podle něj také plnit své závazky a nyní dát na svou obranu aspoň dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno uvedl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k tomuto cíli.