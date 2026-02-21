Ministerstvo: Česko letos v obraně nesplní závazek vůči NATO


Ministerstvo obrany přiznává, že Česko letos nebude schopné plnit závazky vůči NATO, a to především pokud jde o vojenské schopnosti, kterými má ke společné alianční obraně přispívat. Vláda plánuje omezit výdaje resortu jak v absolutních číslech, tak v poměru k hrubému domácímu produktu.

Česko slíbilo postavit těžkou brigádu pro obranu NATO. Německé tanky Leopard 2 A4 má v příštích letech doplnit modernější verze tanků 2 A8, které jsou pro ni klíčové. Loni za zálohy na tanky utratila armáda skoro jedenáct miliard, letos na ně v rozpočtu nemá ani korunu.

Také kvůli tomu může, i přes citelný růst platů vojáků, klesnout letošní navržený rozpočet ministerstva obrany ze 156 na necelých 155 miliard. Tedy z 1,83 na 1,73 procenta HDP.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ujišťuje, že to na většinu zahájených armádních investic bude stačit. Připouští ale, že nové nákupy se zatím musí odložit. „Je tam prostor k jednání, jen ty platby za případné uzavřené akvizice by byly realizované od roku 2027,“ sdělil.

Poslancům výboru pro obranu navíc Zůna předložil podrobný rozpočet, ve kterém jeho resort upozorňuje: „Česká republika nebude schopna naplnit závazky výstavby schopností v rámci NATO. (...) Bude nutné přistoupit k odkládání výstavby schopností, a to přinejmenším ve střednědobém horizontu.“

Opozice rozpočet nepodpořila, Pavel ho chce rozebrat

Sněmovní výbor pro obranu doporučil v úterý poslancům armádní rozpočet schválit. Pro hlasovali přítomní koaliční poslanci, naopak opozice rozpočet nepodpořila.

„Když už samo ministerstvo si do kapitolního sešitu napíše, že nebudou naplněny závazky, tak je to opravdu vážné a je to s vykřičníkem,“ míní předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN). „Rozpočet v danou chvíli nesplňuje podmínky, které jsme dali jako závazek členským státům NATO, tedy ani ta dvě procenta, míříme někam na 1,7, pokud se bavíme o rozpočtu na obranu,“ zdůraznil člen výboru Ivan Bartoš (Piráti).

Prezident, tedy vrchní velitel ozbrojených sil, chce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o letošním obranném rozpočtu ještě jednat. „Pokud by měl být takový, jak je teď navržený, tak budeme jednou z mála zemí, která zvolí opačný trend. Znamenalo by to výrazné znevěrohodnění České republiky jako partnera a spojence,“ vyjádřil se.

Babiš se podivuje Zunovým slovům

Ministr Zůna v úterý poslancům slíbil, že už v příštím roce poskočí rozpočet resortu až na 215 miliard, tedy na zhruba 2,3 procenta HDP. O rok později pak dokonce na rekordních 238 miliard. „Jsou to čísla, která jsme dostali od ministerstva financí. Potvrzují, že směr vlády je modernizovat armádu,“ ujistil.

Babiš však nad informacemi Zůny vyjádřil překvapení. „To nevím, kde na to (Zůna) přišel. Rozpočet je otázkou koalice. A myslím, že má pan ministr dost práce a hlavně se má soustředit na to, abychom nabírali vojáky,“ vzkázal.

O letošních výdajích na obranu bude jasno 11. března, kdy budou poslanci schvalovat i celý státní rozpočet na letošní rok.

