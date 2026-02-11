Poslanci začnou projednávat návrh rozpočtu na letošní rok


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Poslanecká sněmovna by měla ve středu začít v úvodním kole projednávat návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předkládá vláda Andreje Babiše (ANO). Protože se návrh nepodařilo schválit do konce loňského roku, je Česko nyní v rozpočtovém provizoriu. Národní rozpočtová rada i opozice kritizují, že návrh je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to však odmítá.

V prvním čtení sněmovna schvaluje základní rozpočtové údaje, tedy zejména příjmy, výdaje i výši schodku. Nynější kabinet ANO, SPD a Motoristů navrhl deficit o 24 miliard korun vyšší, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Příjmy se meziročně zvyšují o 31,7 miliardy na téměř 2118 miliard. Výdaje mají vzrůst o 100,7 miliardy na téměř 2428 miliard korun. Vloni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

Pokud zákonodárci základní parametry schválí, už budou možné jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ty je možné navrhovat ve druhém čtení. V závěrečném čtení se poté schvaluje konečná podoba rozpočtu. Ten následně ještě musí podepsat prezident. Senát se k němu naopak nevyjadřuje.

Česko v současnosti funguje v rozpočtovém provizoriu, které omezuje měsíční výdaje na jednu dvanáctinu celkových výdajů loňského roku. Podle analytiků nepředstavuje provizorium pro ekonomiku problém, pokud potrvá jen několik měsíců. Pokud by se protahovalo, mohlo by zbrzdit některé investice. Naposledy bylo Česko v rozpočtovém provizoriu po předchozí změně vlády v roce 2022, tehdy trvalo do března.

Sněmovní rozpočtový výbor v úterý hlasy koaliční většiny Poslanecké sněmovně doporučil základní parametry návrhu schválit. Opoziční poslanci neuspěli se svými návrhy, aby výbor doporučil sněmovně vrátit rozpočet vládě k přepracování a uvést ho do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Rozpočtový výbor doporučil schválit rozpočet se schodkem 310 miliard korun
Alena Schillerová

Navržený rozpočet kritizuje Národní rozpočtová rada, podle níž je v rozporu se zmíněným zákonem. Ministerstvo financí to odmítá. Podle Schillerové, která rozpočet označila za realistický a pravdivý, se zákon vztahuje jen na rozpočty projednávané v řádném termínu. Navržený schodek 310 miliard korun je podle ní maximem možného.

Parametry rozpočtu

Rozpočet počítá s reálným růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká národní banka počítá pro letošní rok s růstem dokonce o 2,9 procenta. Průměrná míra inflace by měla klesnout z loňských 2,5 procenta na letošních 2,1 procenta. Spotřeba domácností má vzrůst o tři procenta, tedy o desetinu bodu víc než loni.

Za rizika pokládá vláda hlavně geopolitické napětí spojené především s válkou na Ukrajině. „Zvýšenou nejistotu představuje také zahraničněpolitické směřování Spojených států amerických, včetně možného zavádění cel a dalších překážek v mezinárodním obchodě, které mohou negativně ovlivnit výkonnost značně otevřené české ekonomiky,“ stojí v návrhu rozpočtu.

Daňové příjmy bez pojistného se mají zvýšit meziročně o sedmnáct miliard. Výdaje na sociální dávky vzrostou o 34 miliard korun. Na investice má zamířit meziročně o 12,3 miliardy víc a vyčleněno na ně je celkem 262,5 miliardy korun. Na daních chce stát vybrat 1048 miliard. Firmy by měly státu odvést 228 miliard, na daních od zaměstnanců chce rozpočet vybrat 154 miliard. Daň z přidané hodnoty má státnímu rozpočtu vynést 416 miliard korun.

Na straně výdajů má směřovat téměř 740 miliard korun na důchody. Představuje to 78 procent výdajů na sociální dávky. Meziročně jde o nárůst o víc než 22 miliard korun. Na dávky nemocenského pojištění je vyčleněno asi 51 miliard korun. Na podpory v nezaměstnanosti má směřovat asi 21 miliard korun. Meziročně jde o nárůst o téměř devět miliard a vláda podotýká, že jde mimo jiné o navýšení v důsledku takzvané flexinovely zákoníku práce, která podpory v nezaměstnanosti navyšuje a od 1. ledna zrušila i jejich horní hranici.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády

Výběr redakce

K návrhu na zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se vyjádří Ústavní soud

K návrhu na zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se vyjádří Ústavní soud

před 34 mminutami
Stan v bytě a dvě vrstvy oblečení. V Kyjevě řada lidí topí jen pár hodin denně

Stan v bytě a dvě vrstvy oblečení. V Kyjevě řada lidí topí jen pár hodin denně

před 1 hhodinou
Po střelbě na západě Kanady je deset mrtvých

Po střelbě na západě Kanady je deset mrtvých

03:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci začnou projednávat návrh rozpočtu na letošní rok

Poslanci začnou projednávat návrh rozpočtu na letošní rok

před 1 hhodinou
Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump roku 2006 dle dokumentu FBI šéfovi policie

Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump roku 2006 dle dokumentu FBI šéfovi policie

před 4 hhodinami
Sněmovna přerušila debatu o protiobstrukčních změnách pravidel svých jednání

Sněmovna přerušila debatu o protiobstrukčních změnách pravidel svých jednání

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028

Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Šéfové amerických imigračních úřadů vypovídali před sněmovním výborem

Šéfové amerických imigračních úřadů vypovídali před sněmovním výborem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Poslanci začnou projednávat návrh rozpočtu na letošní rok

Poslanecká sněmovna by měla ve středu začít v úvodním kole projednávat návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předkládá vláda Andreje Babiše (ANO). Protože se návrh nepodařilo schválit do konce loňského roku, je Česko nyní v rozpočtovém provizoriu. Národní rozpočtová rada i opozice kritizují, že návrh je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to však odmítá.
před 1 hhodinou

Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028

Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o devadesát procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy na rok 2028.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Novou zelenou úsporám čekají změny. Z dotací mohou být úvěry

Do dotačního programu Nová zelená úsporám, který přispívá třeba k zateplování domů nebo instalacím solárních panelů, má jít méně peněz. Změní se i forma podpory – podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) je nutné přejít od přímých dotací k nepřímé pomoci. Domácnosti by tak mohly čerpat třeba zvýhodněné úvěry. Opozice změny kritizuje.
před 11 hhodinami

Část „dárků“ voličům bude velmi drahá, komentuje Horská návrh rozpočtu

Návrh státního rozpočtu na letošní rok je z hlediska vlády maximum chtěného, uvedla v Interview ČT24 ekonomka Helena Horská. Některé „dárky,“ které tak podle ní koalice dává svým voličům, ale budou velmi drahé, upozornila. Disciplína při sestavování rozpočtu se sice zhoršuje už roky, teď se to však děje ve velkém, dodala Horská v rozhovoru, který moderovala Barbora Kroužková.
před 11 hhodinami

Rozpočtový výbor doporučil schválit rozpočet se schodkem 310 miliard korun

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil v úterý hlasy koaliční většiny Poslanecké sněmovně schválit základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Jedná se o příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Navržený schodek se má meziročně zvýšit na 310 miliard korun. Národní rozpočtová rada (NRR) vydala prohlášení, že závazný limit deficitu je 246 miliard, návrh ho tedy překračuje o 64 miliard korun.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Reportéři ČT zmapovali šedou zónu byznysu okolo pracovních agentur

Reportéři ČT pátrali v šedém byznysu pracovních agentur. Ti, kdo v této šedé zóně podnikají, se často pohybují na hraně zákona, nebo dokonce za ní. Lidé pracují v hrozných podmínkách, někdy i zcela na černo bez pracovní smlouvy. Stát přitom přichází ročně kvůli nezaplaceným daním a odvodům o desítky miliard korun. Existují tací, kteří na celém systému velice dobře vydělávají, a dokonce tvrdí, že mají kontakty na některá ministerstva, kde se řeší právě tento byznys. Na to, kdo jsou tito lidé a v čem selhává stát, se zaměřilo nové vydání pořadu Reportéři +.
před 21 hhodinami

Města přicházejí kvůli nezaplaceným pokutám o desítky milionů

Města a obce odepisují ročně desítky milionů korun na nezaplacených pokutách za porušování veřejného pořádku. Problém jim pomáhá řešit celní správa, která pro radnice dluhy také vymáhá. I ona ale dostane z dlužníků jen třetinu peněz, které mají zaplatit. Podle varování centrálního registru dlužníků by letos počet insolvencí mohl narůst až o padesát procent. A s tím i objem pokut, které zůstanou nezaplacené.
9. 2. 2026

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Analytici také zmiňují vliv flexinovely zákoníku práce a odliv pracovníků z průmyslu. Nezaměstnanost podle nich roste dlouhodobě.
9. 2. 2026Aktualizováno9. 2. 2026
Načítání...